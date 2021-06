L’annuncio del nuovo prezzo mensile a partire dal 1° luglio, dopo la storica acquisizione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024, ha messo in secondo piano l’opportunità per tutti di ottenere due mesi gratis di abbonamento DAZN. In che modo? Te lo sveliamo subito.

Come guardare DAZN gratis per due mesi

Per guardare DAZN gratis due mesi bisogna sottoscrivere un nuovo abbonamento entro il 30 giugno. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti e consente di ricevere in omaggio i mesi di luglio e agosto, cominciando a pagare soltanto da settembre 2021.

Non solo, perché oltre a ricevere gratuitamente due mesi, chi sceglie di iscriversi a DAZN entro la fine di giugno ottiene uno sconto di 10 euro sul prezzo mensile dell’abbonamento fino a settembre 2022. Ciò significa che pagherà 19,99 euro per dodici mesi anziché 29,99 euro.

Gli eventi più importanti su DAZN a luglio e agosto

Iniziamo con la MotoGP. Se ti abboni già oggi, oltre ai Gran Premi di Germania e Olanda in calendario il 20 e 27 giugno, potrai vedere gratis il MotoGP di Stiria (8 agosto), il MotoGP Austria (15 agosto) e il MotoGP Gran Bretagna sulla leggendaria pista di Silverstone (29 agosto).

Gratis anche la prima giornata (almeno) della prossima stagione di Serie A, il cui inizio è fissato per il prossimo 22 agosto. Almeno perché è probabile che entro la fine di agosto si disputi anche il secondo turno di campionato.

Spazio poi alle tappe più importanti del Tour de France, con la prima tappa prevista il 26 giugno e l’arrivo a Parigi il 18 luglio. Lo stesso discorso vale per la Vuelta, il terzo grande giro, al via sabato 14 agosto. Entrambi gli eventi di ciclismo saranno trasmessi sui canali Eurosport, inclusi nel bouquet di canali della piattaforma streaming DAZN.

Da non perdere nemmeno le Olimpiadi di Tokyo 2021, che si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto. Grazie all’accordo stretto con Eurosport lo scorso anno, DAZN consentirà infatti ai suoi abbonati di seguire la diretta dei Giochi, incluse le più importanti gare del giorno.

