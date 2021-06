DAZN rompe gli indugi e ufficializza il nuovo prezzo del suo abbonamento a partire dal prossimo 1° luglio. C’era grande curiosità da parte degli utenti già abbonati e non per il costo da sostenere per la nuova stagione, quando tutte le partite del campionato di Serie A si aggiungeranno al già ricco pacchetto sportivo proposto dalla piattaforma streaming del gruppo Perform. Ecco dunque come cambia il piano mensile DAZN dal prossimo mese.

DAZN, nuovo prezzo mensile dal 1° luglio 2021

L’abbonamento mensile DAZN costerà 29,99 euro a partire dal 1° luglio, ma grazie a una nuova promozione sia gli utenti già abbonati che i nuovi clienti pagheranno 19,99 euro fino a settembre 2022.

Nel dettaglio, per chi è già abbonato il prezzo dell’abbonamento passerà in automatico a 19,99 euro dal 1° settembre 2021, con i mesi di luglio e agosto che verranno offerti da DAZN.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Invece, i nuovi clienti che sceglieranno di abbonarsi a DAZN tra il 1° e il 28 luglio potranno usufruire del periodo promozionale a 19,99 euro al mese valido per 14 mesi, dunque fino a settembre del prossimo anno.

Gli utenti che al momento pagano 9,99 euro al mese e non vogliono pagare dal 1° settembre 19,99 euro mensili potranno effettuare la disdetta senza costi aggiuntivi. Se poi decideranno di tornare, potranno farlo pagando però l’abbonamento a prezzo pieno, dunque 29,99 euro al mese.

Abbonati entro il 28 luglio e ottieni l’abbonamento DAZN a prezzo scontato per 14 mesi

Cosa offre DAZN nella prossima stagione di sport

La novità più eclatante del prossimo anno è senz’altro il campionato di Serie A, con tutte le partite della stagione 2021/22 che saranno trasmesse in streaming dalla piattaforma inglese. In più gli abbonati avranno modo di vedere la Liga, il Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3, oltre a NFL, UFC, GGG, Golden Boy, Matchroom, freccette e Indycar. Resteranno anche i canali Eurosport 1 e Eurosport 2, e di conseguenza l’intera programmazione sportiva di Eurosport.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN