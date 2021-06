Doc Nelle tue Mani è la fiction che ha come attore principale Luca Argentero e che ha riscosso un grande successo nella prima stagione andata in onda su Rai Uno in prima serata. A seguito di ciò, infatti, la produzione e la tv pubblica hanno deciso di dare vita a un secondo capitolo che pare abbia tutte le carte in regola per poter ripetere gli eccellenti ascolti avuti in precedenza.

La prima edizione si è conclusa con diversi colpi di scena e con la storia del Dottor Andrea Fanti, interpretata magistralmente dall’ex concorrente del Grande Fratello 3, che ha appassionato milioni di telespettatori e che adesso non vedono l’ora di sapere come si evolveranno le varie vicende.

Le riprese della seconda stagione di Doc Nelle tue Mani sono iniziate qualche settimane fa e per questo motivo pare stiano iniziando ad emergere le prime anticipazioni e i primi spoiler su che cosa succederà nel secondo capitolo del medical drama.

Doc Nelle tue Mani 2: un medico protagonista della fiction morirà? I primi Rumors

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale NuovoTv, i telespettatori potrebbero piangere come se non ci fosse un domani. Il settimanale, nello specifico, ha rivelato che un volto noto della fiction morirà. Secondo alcuni indicazioni e rumors che sono trapelati in rete, nello specifico, l’indiziato a fare una brutta fine nella seconda stagione parrebbe essere il giovane medico Lorenzo Lazzarini, che ha il volto di Gianmarco Saurino.

In Doc-Nelle tue Mani 2 si toccherà l’argomento del Covid-19, anche se le storie non parleranno solo di questo, e pare proprio che il protagonista sopracitato che potrebbe lasciarci perderà la sua vita dopo aver contratto il Coronavirus. Ovviamente, a riguardo, non ci sono né conferme e né smentite e per questo va tutto preso con le pinze.

Quello che invece sembra essere certo è che nella seconda stagione della fiction ci saranno due new entry: la prima sarà quella di Giusy Buscemi, ex Miss Italia e volto de Il Paradiso delle Signore, Un Passo dal Cielo, I Medici e Il Giovane Montalbano, e la seconda, invece, è quella di Marco Rossetti, attore che abbiamo appena visto nei panni del fidanzato di Agata Scalzi in Buongiorno, Mamma!

Tutto sembra far presagire a un nuovo capitolo ricco di colpi di scena e di suspense. Non ci resta, dunque, che aspettare la fine del 2021 o l’inizio del 2022 per la messa in onda dei nuovi episodi.