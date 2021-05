I profili social della serie Doc – Nelle tue mani hanno annunciato il via ufficiale alle riprese della seconda stagione. Era una notizia attesa da settimane, e come tale è stata accolta con grande gioia dai fan. Insieme all’annuncio, inoltre, i telespettatori della serie televisiva di Rai Uno hanno potuto vedere un breve video con le prime immagini dal set. Confermata, e non poteva essere altrimenti, la presenza di Luca Argentero, interprete del protagonista Andrea Fanti. D’altronde l’attore era stato tra i primi a comunicare che ci sarebbe stata una seconda stagione, confessando come il ruolo del dottor Fanti iniziasse a mancargli.

Oggi è un giorno bellissimo.

Che aspettavamo da tanto tempo.

E sapete perchè?

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di #DOCNelleTueMani!!! 💙 🙏🏻 🎬

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi della serie… 🤗 pic.twitter.com/JKYjN9dF28 — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) May 17, 2021

Le novità di Doc – Nelle tue mani 2

Il primo giorno di riprese della serie tv Doc – Nelle tue mani 2 ha portato il pubblico a conoscere alcune interessanti novità in vista della nuova stagione. La prima: Giusy Buscemi entra ufficialmente nel cast della serie, dopo che il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di apprezzare le sue doti di attrice nelle fiction Il paradiso delle signore e Un passo dal cielo 6 – I guardiani. La seconda riguarda i titoli dei primi due episodi, spoilerati dallo stesso Argentero sui suoi profili social: “Una vita nuova” e “La guerra è finita”. Inoltre, secondo il beninformato Davide Maggio, durante la seconda stagione il pubblico dovrà dire addio ad alcuni importanti interpreti della prima serie.

Ultima nota a margine: chi si sta chiedendo quando andrà in onda Doc – Nelle tue mani 2, le prime indiscrezioni riportano una messa in onda tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.