Si è appena concluso l’Eurovision 2021, ma già si sta pensando a quello del 2022. In particolar modo, a generare un certo fermento nelle ultime ore sono le ipotesi relative ai possibili conduttori che potrebbero salire sul palco. Si tratta di un incarico molto impegnativo.

Il primo motivo risiede nel fatto che il prescelto, o meglio, i prescelti dovranno sapere alla perfezione la lingua inglese, in quanto sarà proprio quella la lingua utilizzata per presentare. Ad ogni modo, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha già fatto delle confessioni in merito alla questione. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

Coletta sull’Eurovision 2022 e prime ipotesi sulla conduzione

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 ha entusiasmato molto il popolo italiano sta di fatto che si sta già pensando all’edizione 2022. Oltre che fare ipotesi sulla città che potrebbe ospitare l’evento, c’è grosso fermento per quanto riguarda la conduzione. A esprimersi sulla questione è stato il direttore di Rai 1. Stefano Coletta, infatti, in un’intervista ha rivelato: “Ho già in mente un paio di idee anche su chi lo potrebbe condurre, sarà un percorso interessante”.

Per il momento, però, non si è voluto sbilanciare più di tanto sui nomi. Sul web, però, sono molte altre le indiscrezioni che stanno trapelando. Tra i papabili conduttori, infatti, c’è Alessandro Cattelan. Per il conduttore di Sky si tratterebbe di un’esperienza assolutamente nuova e decisamente importante. Altri nomi trapelati sono quelli di Andrea Delogu, che ha già lavorato in Rai, e di Ema Stokholma, poco conosciuta al pubblico nostrano.

Gli altri ipotetici conduttori

Continua a tenere banco l’ipotesi di Milly Carlucci. La conduttrice, oltre che avere una pluriennale esperienza in questo ruolo, ha anche la perfetta padronanza di ben quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Anche Amadeus, però, potrebbe essere un ipotetico conduttore dell’Eurovision 2022. Il presentatore ha annunciato già precedentemente che, nel caso in cui gli dovesse arrivare questa proposta, la prenderebbe seriamente in considerazione.

Tra i personaggi italiani, poi, stanno avanzando anche le ipotesi che fanno capo a Laura Pausini, Tiziano Ferro e Chiara Ferragni. Su quest’ultima, però, ci sono dei forti dubbi in quanto l’influencer ha una perfetta padronanza dell’inglese, tuttavia, non ha una grossa esperienza nel ruolo di conduttrice televisiva. Nelle precedenti edizioni del format, inoltre, ci sono stati anche degli ex vincitori, pertanto, sta avanzando anche l’ipotesi di Damiano dei Maneskin. Infine, gli ultimi nomi sono quelli di Carolina Di Domenico, Camila Raznovich e Federico Russo.