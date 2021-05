Caduta libera è il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che va in onda tutti i giorni a partire dalle 18:45 fino alle 20:00 circa. Come annunciato da Publitalia, a partire da lunedì 24 maggio, il programma tornerà nuovamente in onda per tenere compagnia ai telespettatori Mediaset nella fascia oraria pre-serale.

Avanti un altro, dunque, si accinge a chiudere i battenti, almeno per quanto riguarda la striscia quotidiana. In ogni caso, vediamo quali sono le caratteristiche del format di Gerry Scotti, come fare per parteciparvi e altri dettagli interessanti in merito ai meccanismi di gioco.

Quando torna Caduta libera e informazioni sul programma

Come già anticipato, a partire da lunedì 24 maggio 2021 tornerà in onda su Canale 5 Caduta libera. Il mattatore del game show sarà, come sempre, Gerry Scotti, che con la sua simpatia riuscirà certamente a strappare un sorriso ai presenti in studio e ai telespettatori. Ad ogni modo, il gioco in questione prevede che i vari concorrenti si scontrino in sfide doppie durante le quali dovranno rispondere a delle domande di cultura generale.

Tra gli indizi ci saranno delle caselle, riempite non per intero, le quali contengono la risposta esatta alla domanda posta. La particolarità di questo gioco sta nel fatto che i perdenti escono di scena finendo direttamente in una botola. Proprio questo elemento presuppone che, per poter accedere alle selezioni, sia necessario rispettare alcuni requisiti specifici e imprescindibili.

I retroscena della botola

Tra di essi ci sono, ad esempio, l’età, la quale deve essere necessariamente compresa tra i 18 e i 55 anni. Secondo requisito indispensabile è quello di non avere alcun problema alla schiena, motorio o cardiaco. Il peso, inoltre, deve essere inferiore ai 100 kg. Anche l’abbigliamento, inoltre, deve essere casual, in quanto i partecipanti devono indossare scarpe comode e mai i tacchi.

Tuttavia, allo scopo di rendere più sicure le cadute, i concorrenti fanno una prova prima dell’inizio della puntata, in modo da conoscere esattamente ciò a cui vanno in contro. Inoltre, la produzione fa firmare loro anche una piccola assicurazione in caso di infortunio. Quando si cade nella botola di Caduta libera, ad accogliere i perdenti ci sono tantissimi pezzi di spugna finalizzati ad attutire il colpo. Infine, in tale stanza sottostante lo studio ci sono degli addetti pronti ad intervenire nel caso in cui dovesse esserci necessità.