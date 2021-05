Sono ufficialmente aperti i casting per Il pranzo è servito, il nuovo programma in onda su Rai 1 dal prossimo 28 giugno realizzato da Corima Produzioni. A condurre il reboot dell’iconica trasmissione Rai degli anni Ottanta sarà Flavio Insinna, oggi al timone del game show L’Eredità. Insinna, pronto a tornare nella nuova stagione di Don Matteo, ha già lavorato in passato con la Corima: era il 2011 quando il noto presentatore condusse un’edizione de La Corrida su Canale 5, con accanto la soubrette Antonella Elia. Ora per l’attore romano c’è la possibilità di cimentarsi di nuovo in un programma di Corrado che ha fatto la storia della televisione italiana: come se la caverà?

In attesa di scoprirlo, ecco la procedura da seguire per partecipare ai casting del programma Il pranzo è servito.

Come partecipare a Il pranzo è servito

Per partecipare alla trasmissione Il pranzo è servito con Flavio Insinna bisogna compilare il modulo di adesione ai casting disponibile sul sito della società Corima Produzioni. Per prima cosa collegati al sito corimaproduzioni.com, seleziona dal menu la voce “Format”, quindi clicca sul riquadro de “Il pranzo è servito”. Nella nuova schermata che si apre clicca sul bottone “Casting aperto” e compila il form, allegando inoltre una foto e una clip di presentazione.

Nota: se dopo aver cliccato su “Il pranzo è servito” la pagina seguente restituisce l’avviso “La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post”, ti suggeriamo di riprovare più tardi o di contattare direttamente la società di produzione Corima al numero di telefono 06 88818568 o all’indirizzo email segreteria@corima.tv.

Le novità del gioco a premi Il pranzo è servito

Rispetto all’edizione originale in onda negli anni Ottanta su Canale 5, Il pranzo è servito di Flavio Insinna su Rai 1 presenta alcune novità, secondo le anticipazioni fornite dalla redazione di TvBlog. Anzitutto ci sarà uno spazio musicale, voluto – così sembra – dal conduttore. L’altra novità è la sostituzione della storica figura del maggiordomo (alias Vittorio Marsiglia): al suo posto due professoresse del quiz preserale L’Eredità.

Ti potrebbe interessare anche: Come partecipare ai Soliti Ignoti come ignoto o concorrente