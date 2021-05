Il gioco di Enrico Papi che è andato in onda in prima serata su TV8 alle ore 21:30 circa, ha dato vita ad una incredibile sfida tra le due squadre: quella degli uomini, campione in carica, formata da Bugo, Jake la Furia, Riki e Rocco Siffredi e quella delle donne composta da Paola Barale, Cristina D’Avena, Enrica Guidi e Donatella Rettore.

Come era facile intuire dalle anticipazioni che vi abbiamo riportato tempestivamente, infatti, quella andata in onda ieri, mercoledì 5 maggio 2021, è stata senza ombra di dubbio una puntata ricca di colpi di scena. Non a caso, il gioco musicale giunto alla seconda edizione e condotto dal 55enne romano ha avuto un ottimo risultato in termine di share e di telespettatori, attestandosi sul 4% e tenendo compagnia a quasi un milione di persone.

Ora, però, non ci resta che scoprire quale delle due squadre è riuscita a trionfare aggiudicandosi il pass per la sesta e ultima puntata finale di questa stagione di Name That Tune.

Chi ha vinto ieri sera a Name That Tune – Indovina la canzone

Nella quinta puntata di Name That Tune ha vinto la squadra delle donne, che dopo aver dato battaglia ai campioni in carica, è riuscita a spuntarla sul filo del rasoio nel gioco finale “7×30”, dove hanno partecipato Cristina D’Avena da una parte e Jake La Furia dall’altra.

La cantante è dunque riuscita a battere il rapper milanese e a portare la propria squadra, composta tra le altre da Paola Barale, Enrica Guidi e Donatella Rettore, alla sesta e ultima puntata finale che si terrà mercoledì 12 maggio 2021 sempre su TV8, in prima serata, alle ore 21:30 circa.

Nulla da fare, dunque, per il quartetto di artisti maschili che dopo una sola puntata come campioni in carica si sono dovuti inchinare di fronte alla bravura e ai colpi delle 4 donne. Potranno consolarsi, comunque, con le grandi risate che Rocco Siffredi ha fatto fare al pubblico, agli ospiti in studio e anche allo stesso conduttore durante la sfida delle cuffie, dove ha dovuto mimare una canzone per provare a farla indovinare agli altri componenti della sua squadra.

Ora non ci resta che aspettare di scoprire chi sfiderà la squadra delle donne nella puntata finale della prossima settimana. Appena lo sapremo vi aggiorneremo.