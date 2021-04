Felicissima Sera, tutti gli ospiti della seconda puntata: c’è anche Totti!

Felicissima Sera torna in onda stasera, venerdì 23 aprile, con la seconda puntata, dopo il record di ascolti televisivi registrato nel corso del primo appuntamento (qui tutte le info per la replica). Pochi potevano immaginare alla vigilia dell’esordio su Canale 5 che Pio e Amedeo riuscissero nell’impresa di annichilire la concorrenza, rappresentata per l’occasione dalla Canzone segreta di Serena Rossi.

Questo venerdì, invece, il nuovo varietà Mediaset affronterà l’esordio della nuova edizione di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Riuscirà la coppia di comici a ripetere l’eccezionale risultato della prima serata? Molto dipenderà dalla forza degli ospiti in studio, chiamati a non sfigurare di fronte al parterre d’eccezione che ha tenuto a battesimo il programma venerdì scorso.

Ospiti di Felicissima Sera per la seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera saranno Francesco Totti, Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Umberto Guidoni, Aleandro Baldi e Francesco Pannofino. L’elenco dei nomi è stato confermato dalle anticipazioni rilasciate dall’account ufficiale Twitter @FelicissimaTv, tramite il tweet inserito qui sotto.

Nuovi super ospiti e tante, tante risate: #FelicissimaSera torna venerdì in prima serata su #Canale5 e live su @MediasetPlay 🤣 pic.twitter.com/x7XgzCYWEN — Felicissima Sera (@FelicissimaTv) April 18, 2021

Se nella prima puntata l’ospite d’onore aveva il volto di Maria De Filippi, nel nuovo appuntamento Pio e Amedeo hanno scelto di puntare forte sull’ex capitano della Roma e numero 10 della Nazionale italiana. Cresce a dismisura, dunque, l’esposizione mediatica della famiglia Totti, che dopo la serie televisiva Speravo de morì prima e il doppio appuntamento settimanale dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi, conquista anche la prima serata del venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset.

Tra gli ospiti della prossima puntata di Felicissima Sera ci saranno anche Achille Lauro e Malika Ayane, entrambi reduci dall’esperienza di Sanremo 2021 (il primo in qualità di ospite fisso e la seconda in qualità di cantante in gara). Ambedue gli artisti si distinguono per una spiccata personalità, sarà quindi interessante capire come Pio e Amedeo si interfacceranno con loro.

Il parterre musicale verrà completato da Claudio Baglioni e Aleandro Baldi. Così come Lauro e Malika, anche loro hanno una certa esperienza con il Festival di Sanremo. Per chi non lo conoscesse, il cantautore Baldi è famoso per aver vinto la sezione Nuove Proposte nel 1992 con il brano “Non amarmi”, e per il trionfo nella gara dei Campioni nel 1994 con la canzone “Passerà”.

