Tutto quello da sapere su Anna, la nuova serie di Niccolò Ammaniti su Sky e Now

Debutta oggi, venerdì 23 aprile, la nuova serie televisiva di Niccolò Ammaniti intitolata Anna, disponibile in esclusiva su Sky e Now. La serie è tratta dal romanzo omonimo dello scrittore e regista romano pubblicato nel 2015. Ammaniti, vincitore del premio Strega nel 2007 per il romanzo Come Dio comanda, con la sua fiaba per adulti trascina il pubblico fra le rovine apocalittiche della civiltà umana viste con gli occhi di una ragazzina. Anna segna inoltre il debutto della giovanissima Giulia Dragotto, palermitana, selezionata fra oltre duemila candidate al ruolo di protagonista della serie prodotta da Sky Original.

Anna trama: di cosa parla la serie

Di cosa parla la serie televisiva Anna? La trama, basata sull’omonimo romanzo di Ammaniti, racconta le conseguenze drammatiche di un’epidemia globale scoppiata nel 2020 (cinque anni dopo la pubblicazione del libro, ndr). Il virus “La Rossa” ha sterminato tutti gli adulti che vivevano sul pianeta, compresi i genitori di Anna, rimasta sola con il fratellino Astor. Ben presto i due fanno la conoscenza dei Blu, una banda di bambini selvaggi al soldo di Angelica, la regina che tiene prigioniera l’unica persona adulta sopravvissuta all’epidemia.

Nel 2015 nessuno avrebbe immaginato che nel 2020, anno in cui è ambientato il romanzo, il mondo sarebbe stato davvero colpito da un’epidemia. Anche per questo motivo, dunque, la serie televisiva assume un significato completamente diverso agli occhi dei telespettatori, sebbene La Rossa non sia comunque paragonabile al Covid.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anna: cast, attori e personaggi

Ecco il cast completo di Anna, la nuova serie tv di Sky:

Giulia Dragotto è la protagonista Anna

è la protagonista Anna Alessandro Pecorella è Astor, il fratellino di 7 anni di Anna

è Astor, il fratellino di 7 anni di Anna Giovanni Mavilla è Pietro, il ragazzo di cui Anna inizia a provare un’infatuazione

è Pietro, il ragazzo di cui Anna inizia a provare un’infatuazione Elena Lietti è Maria Grazia, la madre di Anna e Astor

è Maria Grazia, la madre di Anna e Astor Clara Tramontano è Angelica, la regina dei Blu e dei Bianchi

è Angelica, la regina dei Blu e dei Bianchi Roberta Mattei è Picciridduna, l’unica adulta sopravvissuta al virus

L’attrice rivelazione è senz’altra la 14 enne Giulia Dragotto, originaria di Palermo, al suo debutto come attrice sul piccolo schermo. Tra i personaggi della serie merita una menzione speciale anche l’attrice romana Roberta Mattei, che dopo aver preso parte ad alcuni ruoli minori nelle fiction Don Matteo e Un passo dal cielo figura nel cast di Zero, la nuova serie Netflix ambientata a Milano.

Anna: quando esce su Sky e Now

La serie tv Anna esce il 23 aprile 2021 su Sky e Now. Sky Atlantic trasmetterà due episodi ogni venerdì per tre settimane, con l’appuntamento fissato alle 21:15. Per le persone che hanno sottoscritto un abbonamento Sky da più di tre anni, invece, tutti i sei episodi che compongono la prima stagione saranno disponibili fin dalla data di uscita all’interno della sezione Extra.

Approfitta dell’offerta Pass Cinema e Entertainment a 3 euro per il primo mese, dopodiché sei libero di continuare l’abbonamento a 14,99 euro al mese oppure disdire senza costi

Il trailer di Anna

A seguire il trailer ufficiale di Anna, pubblicato su YouTube il 17 marzo scorso dall’account Sky.

Dove guardare Anna

La nuova serie televisiva Anna del regista Niccolò Ammaniti sarà visibile su Sky Atlantic, Sky Go e Now, gratis per gli abbonati.

Guarda le ultime offerte dei pacchetti Sky disponibili per te