Sanremo 2021 Nuove Proposte: i 4 cantanti passati alla finale di venerdì 5 marzo

Nella seconda serata di Sanremo 2021 si sono esibite le ultime 4 “nuove proposte” delle 8 che si sono qualificate e sono state scelte per questa settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti in gara di questa sera erano: Wrongonyou che con il brano “Lezioni di volo” ha rotto il ghiaccio in questa seconda diretta del Festival; Greta Zuccoli ha calcato il palco dell’Ariston per seconda con la canzone “Ogni cosa di te”; poi è stato il turno di Davide Shorty che ha presentato il brano “Regina” e, infine, hanno cantato l’inedito “Io sono Luca” i fratelli Dellai. Ma chi sono i due cantanti passati alla finale di venerdì?

Sanremo 2021: le ultime due nuove proposte che sono passate alla finale di venerdì 5 marzo

Dopo aver calcato il palco del teatro Ariston e aver aperto ufficialmente questa seconda puntata di Sanremo 2021, delle ultime 4 nuove proposte che si sono esibite questa sera, solo 2 sono passate al turno successivo e avranno la possibilità di sfidare le prime due nuove proposte che si sono qualificate nella prima serata di ieri. Il televoto ha deciso che le 2 nuove proposte che sono passate alla finale di categoria sono Davide Shorty e Wrongonyou.

Sanremo 2021 Nuove proposte: ecco chi sono i 4 finalisti

Le 4 nuove proposte che sono passate alla finale di venerdì 5 marzo 2021 e che sono in ancora in corsa per vincere il premio di categoria di questo Sanremo 2021 sono: Gaudiano, Folcast, Davide Shorty e Wrongonyou. Questo è il quadro completo dei cantanti che hanno avuto accesso alla finale delle nuove proposte di questa settantunesima edizione del Festival: chi sarà l’artista emergente che vincerà il premio di categoria?