Quanto guadagnano i personaggi di Vite al limite? Spuntano cifre da capogiro

Il programma Vite al limite, in onda su Real Time da diversi anni, desta sempre molto successo e curiosità per i telespettatori. Ad ogni modo, la cosa che spesso ci si è chiesti è: quanto guadagnano i protagonisti che decidono di mettere in piazza la loro vita e i loro problemi?

Ebbene, in queste ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo, le quali hanno lasciato intendere cifre da capogiro. Scopriamo, dunque, nel dettaglio, quanto percepiscono i pazienti del dottor Nowzaradan per prendere parte alla trasmissione.

I protagonisti di Vite al limite

Vite al limite è un programma che va in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, che narra il lungo e tortuoso percorso di dimagrimento di alcuni pazienti. Il protagonista indiscusso della trasmissione è il dottor Nowzaradan, che con il suo modo di fare schietto e sincero ha riscosso sin da subito molti consensi. Le puntate sono dedicate, di volta in volta, a personaggi diversi, i quali raccontano dettagliatamente tutti i sacrifici e i problemi riscontrati durante la loro esperienza.

Ad ogni modo, queste persone non decidono gratuitamente di mettersi così tanto a nudo. Essi, infatti, percepiscono dei compensi per garantire la loro partecipazione, i quali risultano essere anche parecchio consistenti. Ciascun partecipante, infatti, riceve un vero e proprio stipendio e non solo. Tutti i protagonisti hanno anche a disposizione una cifra abbastanza congrua che serve per effettuare gli spostamenti dalla loro abitazione alla clinica del dottore che si trova a Houston.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Stipendi e compensi dei partecipanti

Entrando nel vivo della questione, pare che i protagonisti di Vite al limite percepiscano un compenso pari a 1500 dollari complessivi per farsi riprendere dalle telecamere durante tutto il loro percorso di dimagrimento. Questa, però, non sembra essere l’unica cifra percepita. I concorrenti, infatti, ricevono anche 2500 dollari, cifra che serve per poter effettuare gli spostamenti verso la clinica e, eventualmente, per pernottare negli hotel limitrofi prima delle visite.

Inclusi in tali cifre, poi, c’è anche un pacchetto predefinito di visite fatte con il rinomato dottore di Houston. Come di consueto, poi, i partecipanti prendono parte anche alla puntata Vite al limite e poi, in cui raccontano come stanno dopo diverso tempo dall’inizio del dimagrimento. Ebbene, anche in tale occasione, i pazienti percepiscono un introito abbastanza congruo.

Potrebbero interessarti anche “La storia di Diana Bunch” e La storia di “Doug Armastrong”

Leggi anche: come vedere le repliche di Vite al Limite.