Vite Al Limite, la storia di Diana Bunch stasera in seconda serata su Real Time

Stasera in seconda serata su Real Time, in Vite Al Limite, verrà proposta la storia di Diana Bunch, una delle pazienti del dottor Nowzaradan, diventata una star negli Stati Uniti dopo la sua partecipazione al programma nel 2017. Entrata nella Clinica di Houston con un peso intorno ai 300 chili, come sarà diventata oggi la Bunch?

Vite Al Limite, la storia di Diana Bunch

Oggi a partire dalle 23:05 circa su Real Time, conosceremo la storia di Diana Bunch, una donna che si è rivolta alla clinica del dottor Nowzaradan per perdere peso. Una storia particolare la sua, che ha conquistato il pubblico americano, tanto da diventare una specie di eroina per i fan di Vite Al Limite. Giunta alla clinica di Houston con un peso di 300 chilogrammi, Diana aveva raccontato di soffrire di obesità sin dall’adolescenza. Oltre al problema legato al peso, la donna soffriva di un linfoedema alle gambe, che la costringeva ad un catetere 24 ore su 24. Nel corso della puntata dunque, conosceremo tutti i particolari della sua storia e capiremo come sarà finito il suo percorso.

La storia di Diana Bunch a Vite al Limite

In questo video TLC la storia di Diana Bunch, prigioniera del suo corpo di quasi 300 Kg. Ci vogliono sei lavoratori EMS per sollevarla da e verso il furgone.

Diana Bunch, come sta oggi la paziente che pesava 300 chili

In attesa di vedere in onda la puntata che la vede protagonista, sappiamo che Diana Bunch ha continuato a prendersi cura di sé anche dopo il termine del programma. La donna ha continuato a perdere peso e, aiutata anche dalla chirurgia estetica, oggi la ritroviamo in forma smagliante, con 120 chili in meno. Come già detto in precedenza, Diana è diventata una sorta di eroina negli States ed ora dispensa consulenze per tutte le persone obese. La Bunch dopo essere stata per lungo tempo sotto i riflettori, ha deciso ultimamente di abbandonare la TV per tornare a godersi la sua famiglia, rinunciando ad un contratto offerto da TLC.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Potrebbe interessarti: Vite al Limite, com’è oggi Doug Armstrong: l’uomo che pesava 320 Kg