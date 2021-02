Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1-5 marzo: una terribile aggressione

Ludovica Brancia di Montalto vivrà un vero e proprio incubo. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti gli episodi dall’1 al 5 febbraio, rivelano che la ragazza subirà una terribile aggressione da parte del Mantovano, il quale sarà ossessionato da lei. Nel frattempo, Vittorio deciderà di puntare sull’abito british di Gabriella che sarà un successo mentre Anna verrà assunta come Venere. Intanto, Giuseppe andrà a lavorare al magazzino e cambierà atteggiamento con Agnese e Armando mentre Maria stupirà Rocco e Irene cambiando look. Infine, Umberto scriverà una lettera a Marta e Gloria Moreau andrà via dopo il primo giorno di lavoro con tutto il suo fascino carico di mistero.

Il Paradiso delle signore, trame 1-5 marzo: Giuseppe fa buon viso a cattivo gioco

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dall’1 a 5 marzo rivelano che Gloria Moreau, la nuova capocommessa, si farà subito ben volere dalle Veneri. Nel frattempo, Vittorio non saprà ancora se inserire l’abito british di Gabriella, ma quest’ultima difenderà con le unghie e con i denti la sua creazione. Intanto, Rocco e Maria saranno sempre più vicino per la felicità di Giuseppe, il quale verrà assunto al Paradiso come magazziniere ed avrà i primi screzi con Armando.

Poco dopo, al termine del primo giorno di lavoro, Gloria Moreau si allontanerà a bordo di un taxi con tutto il suo carico di fascino e mistero. Poco dopo, Gabriella incanterà le Veneri entrando al Paradiso con indosso l’abito londinese da lei stessa disegnato. Più tardi, Giuseppe in maniera furba cambierà atteggiamento nei confronti di Agnese e Armando mentre Irene provocherà Rocco dicendogli che lo stanno incastrando per fargli sposare Maria.

Il Paradiso delle signore, spoiler 1-5 marzo: Anna viene assunta come Venere

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Umberto si scuserà con Federico e Vittorio per aver complicato loro la vita e poi triste per la freddezza di Marta, deciderà di scriverle una lettera. Nel frattempo, Beatrice spingerà Vittorio a puntare sull’abito british di Gabriella. Intanto, Maria cambierà look spiazzando Rocco ed Irene.

Poco dopo, Sergio Castrese terrà ancora Ludovica sotto scacco e la ragazza si rivolgerà ancora una volta a Marcello per chiedergli aiuto. Più tardi, Vittorio deciderà di inserire l’abito di Gabriella nella nuova collezione intitolata “Un passo avanti” e dedicata all’emancipazione femminile. Nel frattempo, Anna verrà assunta come nuova Venere e ovviamente festeggerà mentre Salvatore darà l’impressione di aver dimenticato Gabriella. Intanto, Giuseppe apparirà cambiato agli occhi della famiglia.

Il Paradiso delle signore: Mantovano aggredisce Ludovica

Il dottor Conti sarà molto entusiasta nel promuovere l’abito di Gabriella. Nel frattempo, al Paradiso, arriverà la zia Ernesta con l’abito ben stirato per Federico che dovrà andare a cena dai Bergamini mentre Gloria si nasconderà per non farsi vedere. Nel frattempo, Marcello racconterà ad Armando i problemi che ha con Mantovano, il quale sarà sempre più ossessionato da Ludovica.

Quest’ultima per difendersi dall’uomo, sarà costretta a rifugiarsi a casa loro. Marcello, con il permesso di Armando, darà ospitalità alla Brancia, ma Armando le chiederà di non far soffrire il Barbieri. Poco dopo, Agnese confiderà a Don Saverio che è ancora innamorata di Armando, ma quest’ultimo le consiglierà di riavvicinarsi a suo marito Giuseppe. Poco dopo, al Paradiso, il servizio fotografico per promuovere l’abito british di Gabriella sarà un successone. Infine, nonostante Ludovica si sia rifugiata dal Ferraris, sarà vittima di un’aggressione del Mantovano.