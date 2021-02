Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22-26 febbraio: una sconvolgente verità

Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi riporterà in auge il segreto sulla paternità di Federico. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 22 al 26 febbraio, rivelano che Umberto rivelerà a Marta che il ragazzo è suo fratello e la giovane non la prenderà per nulla bene al punto tale che deciderà di andare a Parigi da Riccardo.

Nel frattempo, Anna tornerà a Milano perché ha bisogno di aiuto mentre Maria avrà delle difficoltà per quanto riguarda l’abitazione. Intanto, il Mantovano continuerà ad attaccare sia Ludovica sia Marcello, i quali saranno sempre più uniti. Infine, Rocco troverà un lavoro a Giuseppe in magazzino e Gabriella disegnerà un abito in stile british che darà scandalo.

Il Paradiso delle signore trame 22-26 febbraio: Anna torna a Milano

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti le puntate in onda dal 22 al 26 febbraio, rivelano che Cosimo e Gabriella torneranno dal viaggio di nozze ed andranno a stare a Villa Bergamini. La neo signora Bergamini, ospiterà le Veneri nella sua nuova casa e a fine serata irromperà Anna, sua cugina che è tornata a Milano in cerca di aiuto.

Nel frattempo, Vittorio avrà il timore che Umberto dica a Marta che Federico è suo fratello mentre Dora non sentendosi adatta al ruolo di capocommessa e così il Conti dovrà pensare a trovare una sostituta.

La ragazza, intanto, darà il suo ruolo ad Irene. Intanto, Maria dovrà lasciare la casa in cui stava e rischierà di doversene tornare in Sicilia. Agnese cercherà di darle una mano rivolgendosi a Don Saverio mentre Giuseppe che vorrebbe che Rocco sposasse la giovane troverà una soluzione per farla restare a Milano.

Poco dopo, Ludovica che credeva di essersi liberata del Mantovano, riceverà una nuova minaccia da quest’ultimo. Intanto, Federico ed Umberto sembreranno intenzionati a dire la verità a Marta, ma Adelaide non sarà dello stesso parere e troverà un buon compromesso, ma Marta inizierà ad avere dei sospetti.

Il Paradiso delle signore, spoiler 22-26 febbraio: Umberto dirà la verità a Marta su Federico

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Maria seguendo l’idea di Giuseppe, si trasferirà a casa delle ragazze. Nel frattempo, Marta, visto l’atteggiamento di Federico, chiederà spiegazioni a Vittorio. Quest’ultimo, poi, insieme a Beatrice cercherà senza sosta una capocommessa mentre Pietro inizierà ad intuire chi sia l’uomo di cui è innamorata Stefania.

Intanto, il Mantovano continuerà a ricattare Marcello e Ludovica e ciò non farà altro che unire i due giovani sempre più. La ragazza, infatti, riceverà una nuova minaccia e si rivolgerà a lui per un aiuto. Poco dopo, Umberto rivelerà a Marta la verità su Federico, ma la ragazza a sorpresa reagirà male alla notizia. Il Commendatore sarà molto triste per come ha reagito sua figlia alla notizia riguardante Federico e così si sfogherà con il ragazzo e con Vittorio.

Lei, invece, delusa, deciderà di andare a trovare Riccardo a Parigi. Più tardi, Rocco penserà di far lavorare Giuseppe in magazzino, ma Armando non sarà affatto felice di trovarselo tra i piedi continuamente.

Gabriella rischia di fare scandalo con una nuova creazione

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, Gabriella sarà all’opera con nuove e originali idee stilistiche mentre Irene si affezionerà al ruolo di capocommessa e cercherà di portare le Veneri dalla sua, ma arriverà una misteriosa new entry.

Irene riorganizzerà i reparti e le Veneri faranno fatica a trovare le merci. Nel frattempo, al Paradiso, la misteriosa donna si presenterà nuovamente per sostenere un colloquio per il ruolo di capocommessa.

Poco dopo, Agnese non vedrà di buon occhio il fatto che suo marito chieda un lavoro a Vittorio, ma ciò genererà dei sospetti nell’uomo riguardante Agnese e Armando. Infine, Gabriella creerà un abito in stile british che creerà un po’ di scandalo.