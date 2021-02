Spider-man 3, i protagonisti svelano alcuni scatti esclusivi del cinecomic

Tom Halland (Peter Parker), Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), protagonisti del novo film Spider-man 3, hanno svelato con un post sui rispettivi Social le prime foto del nuovo cinecomic che li ritraggono in delle scene specifiche all’interno della pellicola. Le riprese stanno per essere ultimate, in realtà sarebbero già dovute essere terminate, ma il Covid-19 le ha fatte slittare di diverse settimane e sembrerebbe che dovrebbero ufficialmente concludersi nel mese di marzo.

Non sono nuovi a questi piccoli “spoiler” i tre ragazzi: Tom Halland aveva pubblicato uno scatto dal set e questo non risale a troppo tempo fa. In questo caso, come viene riportato anche sul sito ‘tgcom24‘, ognuno dei tre attori protagonisti ha pubblicato uno scatto diverso sui rispettivi profili Social, anche se sembrano essere stati tratti dalla stessa scena di Spider-man 3. Nonostante questo, però, ciascuno di loro ha dato un titolo diverso al nuovo film: Holland, per esempio, ha pubblicato un logo-titolo con scritto “spider-Man: Phone home”, Zendaya ha scritto “Spider-Man: Home Slice” e Batalon, invece, ha aggiunto nella didascalia della foto il title “Spider-Man: Home Wrecker”.

Ci sentiamo di tranquillizzare i fan di Spider-Man 3 perché non sarà nessuno di questi 3 il titolo del nuovo film. I logo-titolo che sono stati pubblicati dai tre attori, infatti, sono semplicemente un loro scherzo ai propri fan: al momento non è stato ancora confermato un titolo ufficiale della nuova pellicola del cinecomic.

Qui per vedere le foto esclusive postate dagli attori di Spider-Man 3.

Spider-ma 3: data di uscita e altre curiosità

La data di uscita nei cinema di Spider-man 3 è prevista per il 17 dicembre 2021 per quanto riguarda le sale americane; per quanto concerne quelle italiane, invece, non è ancora stato ufficializzato un giorno certo. Ricordiamo, comunque, che visto la pandemia che ha colpito tutto il mondo non è da escludere che la data di uscita possa essere posticipata.

La teoria dei fan di Spider-man 3 racconta di un personaggio della saga che è destinato a morire, per quanto riguarda alcune curiosità sul nuovo cinecomic, invece, vi possiamo scrivere che Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange e sarà poi protagonista nel secondo film dedicato allo stregone, Jamie Foxx, invece, vestirà ancora i panni di Electro anche se dovremmo vederlo in modo un po’ diverso rispetto al film precedente e, infine, ci sono state voci insistenti sull’inserimento di Andrew Garfield (secondo Spider-Man al cinema) e Alfred Molina, ancora nei panni di Doctor Octopus (era nel secondo film della prima trilogia).

Insomma: i nodi da sciogliere sono ancora tanti e l’attesa per Spider-man 3, prodotto dai Marvel Studios con Jon Watts confermato alla regia, continua a salire tra gli appassionati del cinecomic.