In arrivo il Ballerino Mascherato? Le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci dopo aver portato sugli schermi di Rai 1 Il Cantante Mascherato, sembra pronta a stupirci con un nuovo format questa, volta dedicato al mondo della danza, Il Ballerino Mascherato. Nulla ancora di confermato, ma un progetto che potrebbe ancora una volta catturare l’attenzione del pubblico di Rai 1.

Milly Carlucci al lavoro per una versione alternativa al Cantante Mascherato

Attualmente Milly Carlucci si appresta a condurre la finalissima della seconda stagione de Il Cantante Mascherato, in onda venerdì 26 febbraio in prima serata su Rai 1. In attesa di scoprire chi sarà la maschera che si aggiudicherà la vittoria finale, la conduttrice sembra già essere al lavoro per portare in TV un nuovo programma. Intervistata da TV Talk, la Carlucci ha rivelato che il suo nuovo progetto riguarda una versione alternativa de Il Cantante Mascherato, dedicata al mondo della danza. Il titolo dovrebbe essere Il Ballerino Mascherato e nasce da un format già andato in onda negli Usa a fine 2020.

In arrivo Il Ballerino Mascherato?

Sull’onda del successo de Il Cantante Mascherato, che ha ottenuto consensi anche dal pubblico giovane, Milly Carlucci spera di poter replicare gli ottimi dati di ascolto anche con Il Ballerino Mascherato. Non dovrebbe essere difficile per la conduttrice reclutare ballerini e danzatori, grazie a Ballando con le stelle. Per il momento comunque, tutto è ancora nel campo delle ipotesi e non è dato sapere se il progetto andrà in porto. In qualche modo, un esperimento era stato fatto qualche anno fa a Ballando con le stelle, quando Joe Maska, attore dedito alle arti marziali, aveva partecipato allo show coperto da una maschera, svelando la sua identità solo nel corso della nona puntata. Un po’ come dovrebbe avvenire ne Il Ballerino Mascherato.

