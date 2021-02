Il Cantante Mascherato, Insinna e Balivo scintille in diretta: cosa è successo

Nell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ieri, venerdì 19 febbraio 2021, ci sono state delle scintille tra Flavio Insinna e Caterina Balivo durante la diretta e l’esibizione di un concorrente. Mentre Milly Carlucci andava avanti con la conduzione della semifinale, infatti, sia il pubblico da casa che il popolo del web si è accorto che tra i due giurati sono voltate delle frecciatine non indifferenti, soprattutto quando hanno supposto chi si nascondesse dietro la maschera del Gatto.

Il Gatto è stato eliminato allo spareggio contro la Farfalla e ha dovuto svelare la sua identità. Prima che ciò avvenisse i due giurati hanno avuto un diverbio che si è protratto per il resto della diretta de Il Cantante Mascherato. Come viene riportato anche sul sito GossipeTv, Caterina Balivo ha accusato Flavio Insinna di averle rubato l’agenda con gli appunti scritti per indovinare chi si celasse dietro la maschera del Gatto. Tutti e due i giurati, effettivamente, hanno detto lo stesso nome: sarà stata una casualità, ma il conduttore de L’Eredità non l’ha presa bene e ha iniziato a tirare delle frecciatine alla ex conduttrice di ‘Vieni da Me’

Flavio Insinna e Caterina Balivo: scintille e tensione in diretta a Il Cantante Mascherato

Dopo l’accusa che è stata avanzata dalla Balivo, Insinna ha replicato dicendo che a causa del Covid non vede sua mamma da marzo, da quando c’è stato il primo lockdown, e non ha di certo tempo e voglia di entrare nel camerino della Balivo per sbirciare o rubarle l’agenda ed è sembrato, per altro, anche parecchio stizzito. Lo “scontro” tra i due a Il Cantante Mascherato è proseguito ancora quando la ex modella campana ha detto che secondo lei dietro la maschera della Farfalla ci potrebbe essere Mietta e che la incontrava spesso in un supermercato di Milano.

Questo aneddoto ha scatenato l’ilarità di Insinna che ha iniziato a fare battutine e a lanciare frecciatine a raffica nei confronti della Balivo. Caterina ci è rimasta male dall’atteggiamento avuto dal collega e ha anche mostrato dei Tweet che la difendevano. Questo, però, ha aumentato la tensione in studio: Insinna, contrariato, ha invitato i telespettatori a non prendersi troppo sul serio.

Questo diverbio tra i due è molto strano visto che Insinna è stato spesso ospite dalla Balivo quando conduceva il programma ‘Vieni da Me’ e tra i due c’è sempre stato un buon rapporto di amicizia. Che ci sia stato qualche screzio al riparo dalle telecamere e magari proprio dietro le quinte de Il Cantante Mascherato che ha portato i due a stuzzicarsi per tutta la sera? Vedremo se nella puntata finale faranno chiarezza o se, magari, sui profili Social personali affronteranno l’argomento nelle prossime ore o se, invece, le scintille smetteranno di brillare da sole.