Il Cantante Mascherato, secondo eliminato non svelato dalla Carlucci: il motivo

Nella quarta puntata de Il Cantante Mascherato di venerdì 19 febbraio 2021 ci sarebbero dovute essere due eliminazioni. Durante la prima parte della diretta, infatti, i 5 concorrenti rimasti in gara si sono sfidati e ad arrivare allo spareggio finale sono stati la maschera del Gatto e quello della Farfalla. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la propria identità doveva essere la maschera del Gatto.

Il Cantante Mascherato: il secondo eliminato della puntata del 19 febbraio non viene svelato, il motivo

La seconda eliminazione, invece, non è stata svelata, anche se era stata annunciata dalla conduttrice a inizio puntata: Milly Carlucci ha sforato di diversi minuti rispetto all’orario solito in cui finisce il Cantante Mascherato e, per questo motivo, non è stato possibile far andare le due maschere al consueto spareggio finale e rivelare l’identità di una delle due. Ad arrivare allo spareggio finale della seconda manche sono stati L’Orsetto e la Farfalla.

Sia la giuria, che il pubblico in sala e quello da casa, compreso il popolo di Twitter, si aspettava che uno dei due travestimenti venisse svelato alla fine di questa quarta puntata de Il Cantante Mascherato, ma così non è stato: sono apparsi i titoli di coda, la Carlucci era sul palco con i due concorrenti e ha detto che si è fatto tardi e che non c’era più tempo. La finale, quindi, ripartirà con lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla e con l’eliminazione di una delle due maschera.

Io che aspetto venerdì prossimo per la finale de #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/Asf7bNMUfH — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 19, 2021

Per il momento, intanto, vi ricordiamo che sono andati di diritto alla finale de Il Cantante Mascherato, che si svolgerà giovedì 26 febbraio 2021 il Lupo e il Pappagallo. Chi sarà il terzo finalista? Sarà la maschera dell’Orsetto o la maschera della Farfalla?