Disney Plus Star, Grey’s Anatomy: in arrivo il cofanetto completo. Ecco quando

A partire dal 23 febbraio 2021 il mondo di Disney Plus si allarga e dà vita ad una nuova costola che si chiama “Star”. La nuova sezione è dedicata a un pubblico più adulto con l’arrivo di film, documentari, serie tv (inedite e di vecchia data) per raggiungere un altro tipo di target. Questo ampliamento comporterà anche l’introduzione del sistema denominato “Parental Control”, in modo da circoscrivere i titoli che possono vedere i più piccini.

Quando è disponibile Grey’s Anatomy su Disney Plus Star?

Grey’s Anatomy sarà disponibile su Disney Plus Star a partire da martedì 23 febbraio 2021: le stagioni che saranno presenti nel catalogo multimediale della piattaforma digitale saranno 16. Tutti i fan del “Grey Sloan” potranno ora rivedere la famosissima serie tv di successo come e quando vorranno con questa novità. Ma le novità non sono finite qua!

Chiamiamo a raccolta tutti i fan del Grey Sloan! 🩺#GreysAnatomy arriva con Star su Disney+. Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streaming su #DisneyPlus dal 23 febbraio. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/A5fkXbHzBC — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 21, 2021

Oltre a serie tv già conosciute come Grey’s Anatomy, “I Griffin” e “X-Files” ad esempio, ci saranno anche dei titoli esclusivi che saranno le colonne portanti della nuova sezione Disney Plus Star: Blu Sky, Helstorm, Goodfather of Harlem, Love Victor e Solar Opposites. Insomma: quello che nascerà il prossimo 23 febbraio sembra avere tutte le carte in regola per proporre agli abbonati molti contenuti e di alta qualità.

Non perderti le stagioni di Grey’s Anatomy e la possibilità di vedere serie esclusive: abbonati a Disney Plus Star e scegli il contenuto multimediale che più ti piace!