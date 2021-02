Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 20 febbraio 2021: Ecco il super ospite!

La registrazione della nuova puntata di Verissimo si sta avvicinando e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 20 febbraio 2021 di Verissimo, in onda alle ore 16:10 su Canale 5, ci saranno 5 ospiti. La curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 20 febbraio 2021

Belen Rodriguez ospite a Verissimo

Belen Rodriguez sarà ospite a Verissimo e si racconterà nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. La showgirl argentina si racconterà nel talk show condotto da Silvia Toffanin dove, per altro, è già stata invitata in altre occasioni. La ex moglie di Stefano De Martino confesserà come sta vivendo questo momento magico della sua vita privata, dal momento che la sua storia d’amore con l’ex hair stylist e ormai fotografo di professione Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, infatti, sta per diventare mamma per la seconda volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Maria Teresa Ruta ospite a Verissimo

Nella nuova puntata di Verissimo ci sarà ospite Maria Teresa Ruta; la penultima eliminata dell’edizione del Grande Fratello Vip 5 si siederà di fronte a Silvia Toffanin e si racconterà a cuore aperto ripercorrendo i momenti che ha vissuto all’interno della casa di Cinecittà, in merito ciò la Ruta ha anche rilasciato una intervista, e anche quelli che riguardano la sua carriera lavorativa e la sfera personale.

Il cantante Aiello ospite a Verissimo

Il cantante Aiello (pseudonimo di Antonio Aiello) sarà ospite a Verissimo nella puntata di sabato 20 febbraio 2021. Sarà la prima volta che si siederà nel talk show condotto da Silvia Toffanin e, per questo motivo, ci sarà molto di cui parlare con il prossimo concorrente di Sanremo 2021: dalla sua infanzia, alla sua vita privata, passando per gli inizi nel mondo dello spettacolo, che lo hanno portato ad ad arrivare ad essere un cantante di successo e di fama nazionale.

Ilaria D’Amico ospite a Verissimo

Giornalista, donna dal grande fascino e mamma premurosa: Ilaria D’Amico sarà ospite di Verissimo. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 la compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, si racconterà a Silvia Toffanin e ai telespettatori ripercorrendo alcuni momenti del suo passato lavorativo e personale e di come è nata la travolgente storia d’amore con l’ex portierone della nazionale italiana di calcio.

Rocco Casalino ospite a Verissimo

Rocca Casalino sarà sopite a Verissimo nella puntata di sabato 20 febbraio 2021. Il portavoce dell’ormai ex premier Giuseppe Conte si racconterà nel talk show condotto da Silvia Toffanin, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita professionale e personale. Un volto che non è nuovo al pubblico di Canale Cinque, visto che proprio sulla rete del ‘biscione’ ha fatto il suo esordio nel lontano 2.000, partecipando come concorrente al primo e storico Grande Fratello, alla cui conduzione c’era Daria Bignardi.