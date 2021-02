GF Vip 5, intervista a Maria Teresa Ruta: “Hanno recitato un po’ tutti”

Maria Teresa Ruta è stata eliminata nella trentanovesima puntata del GF Vip 5 andata in onda lo scorso venerdì 12 febbraio 2021. Dopo essere entrata in casa nell’ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giornalista ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi” dove si è raccontata e ha parlato non solo della esperienza all’interno della casa di Cinecittà, ma ha anche rivelato cosa pensa davvero di Tommaso Zorzi, se ce l’ha ancora con lui per la nomination che gli ha rifilato, delle coppie amorose che si sono formate all’interno del programma e chi merita la vittoria di questa edizione del GF Vip 5.

GF Vip 5, Maria Teresa Ruta su Tommaso Zorzi: “Sono delusa, ma non potrei mai essere arrabbiata con te”

Durante la chiacchierata che la Ruta ha avuto con un giornalista di “Chi”, come viene riportato anche sul sito ‘il vicolodellenews.it’, ha rivelato quello che pensa davvero su Tommaso Zorzi in merito alla nomination che gli ha rifilato nella puntata di lunedì 8 febbraio 2021 e che poi ne ha portato alla sua eliminazione nella diretta seguente.

Dopo aver avuto un confronto con Zorzi e con la Orlando nell’ultima puntata del GF Vip 5, al settimanale la Ruta ha confessato che è rimasta delusa di come si è comportato l’influencer e di quello che gli ha consigliato Stefania Orlando, ovvero di non dirle che l’aveva nominata. Nonostante questo, ci ha tenuto a precisare che nutre un grande affetto nei confronti di Tommaso e che gli vuole bene.

“(…) Mi ha deluso il fatto che non mi abbia detto di avermi nominata anche se è stata Stefania a consigliargli di non dirmelo perché é lui che decide, visto che è adulto. Certo, il consiglio di Stefania non è stato dei migliori (…) ma non potrei mai essere arrabbiata con te perché ti voglio bene e te ne ho sempre voluto. So che sei generoso e che sei stanco come tutti e ci sta che in questi momenti ci si confonda, che si diventi veementi o cinici, ma questa é la tua bellezza (…)”

Maria Teresa Ruta e il suo pensiero sulle due coppie Salemi – Pretelli e Zenga – Rosalinda del GF Vip 5

Non si poteva, ovviamente, non parlare delle due coppie che si sono formate all’interno della casa del GF Vip 5. Maria Teresa Ruta, infatti, ha detto la sua anche in merito alle relazioni amorose all’interno del reality show, incalzata dalle domande della giornalista. Se sulla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nutre qualche dubbio, secondo lei potrebbe non durare la storia d’amore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, cambia totalmente pensiero per quanto riguarda la storia che sta nascendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

“(…) Sì, starebbero benissimo, anche perché Rosalinda sta mettendo in discussione il rapporto con il suo fidanzato Giuliano (…) E poi Zenga le piace, é il suo tipo fisicamente ed é più riservato di lei, che é riservatissima (…)”

Ecco chi merita di vincere il GF Vip 5 per Maria Teresa Ruta, che poi ha aggiunto: “Hanno recitato un po’ tutti”

Maria Teresa Ruta ha confessato che i suoi preferiti del GF Vip 5 sono sempre stati Tommaso Zorzi e Dayane Mello; per lei, quindi, uno dei due si merita di vincere il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini.

“I miei preferiti sono sempre stati Tommaso e Dayane. Tommy perché, oltre ad avere grandi talenti, è generoso e Dayane perché la prima settimana, mentre chiacchieravamo, mi ha detto: ‘Sono qui per fare quello che devo fare, domandati perché arrivo in finale nei reality’. Sono stata felice che ci fosse una concorrente che dice: ‘Sono una concorrente’”

La giornalista di Chi le ha anche chiesto quali dei concorrenti secondo lei recitano di più all’interno del GF Vip 5 e, proprio a tal proposito, ha rivelato che secondo lei hanno recitato un po’ tutti, chi più chi meno: prima l’hanno chiamata mamma e poi l’hanno nominata. Confessa, però, che quattro concorrenti nei momenti intimi e di confidenza che hanno avuto con lei non hanno mai recitato.

“Penso che abbiano recitato tutti. ‘Maria Teresa sei una mamma fantastica’ e poi mi nomini, ‘Devi vincere il GfVip’, e mi nomini… C’è qualcosa che non torna. Tutti a dire ‘Quella recita’, si vede che se ne intendono. Con me, nei momenti profondi, non recitavano Selvaggia, Mario, Cecilia e Rosalinda quando abbiamo parlato di disturbi alimentari. L’aiuterò a scrivere il suo libro”.

Maria Teresa Ruta ha concluso l’intervista dicendo che non si aspettava che Guenda l’accusasse di averla abbandonata quando si è separata con l’ex marito Amedeo Goria, ma è contenta di aver chiarito. Proprio in merito al rapporto con il padre dei suoi due figli, ha precisato che non è assolutamente ancora innamorata di Goria, c’è affetto, ma nulla più. La precisazione è stata fatta perché il popolo del web avrebbe insinuato che lei fosse provasse ancora amore per il padre dei suoi figli e la giornalista ha dato la possibilità alla Ruta di fare chiarezza a riguardo.