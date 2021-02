Il Cantante Mascherato anticipazioni 19 febbraio: due nuovi smascherati

Questa sera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Il Cantante Mascherato. In tale occasione, i telespettatori assisteranno a due nuovi smascheramenti. L’appuntamento è, come sempre, alle 21.25 su Rai 1 e alle redini ci sarà, ovviamente, Milly Carlucci.

Gli ascolti del talent show si stanno rivelando parecchio soddisfacenti, anche se per molti ci sono delle falle abbastanza evidenti nel format. Tra di esse, la più evidente è, certamente, da riscontrare nella facilità con cui sono stati riconosciuti alcuni protagonisti mascherati.

Le anticipazioni della quarta puntata de Il Cantante Mascherato

La puntata di questa sera de Il Cantante Mascherato si appresta a cominciare e le anticipazioni della messa in onda ci svelano che verranno scoperti altri due personaggi celati dietro gli ingombranti travestimenti. Per il momento, coloro i quali sono stati svelati sono stati: I Ricchi e Poveri nascosti dietro Baby Alieno e, successivamente, Gigi e Ross nascosti sotto la stessa maschera. Successivamente invece, è stata la volta di Alessandra Mussolini, la quale era nascosta dietro al Pecorella. Mauro Coruzzi, invece, era nascosto dietro la Tigre Azzurra e Katia Ricciarelli dietro la Giraffa.

Molti telespettatori si stanno lamentando del fatto che, specie alcuni protagonisti, sembrano essere fortemente riconoscibili. Per tante persone, infatti, non è difficile immaginare chi possa essere il nuovo eliminato, ovvero, il Pappagallo, al di sotto del quale pare si celi Red Canzian. In merito alla Farfalla, invece, ci sono poche ipotesi in merito al personaggio che potrebbe celarsi dietro. Sull’Orsetto, invece, ci sono due ipotesi che si stanno facendo strada in questo momento, ovvero, Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci.

Critiche e ascolti del programma

A generare un po’ di insoddisfazione, inoltre, sono anche le ipotesi avanzate da alcuni giudici, tra cui Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Del primo viene criticato essenzialmente il fatto che ripete spesso che dietro le maschere si celino dei “maestri”. In merito al secondo, invece, le ipotesi da lui avanzate sono alquanto bizzarre. Nella scorsa puntata, ad esempio, fece il nome di Maria Stella Gelmini, personaggio alquanto improbabile in quanto tutti sanno benissimo che Milly Carlucci non ospita personaggi politici nelle sue trasmissioni.

Malgrado questo, però, gli ascolti registrati nelle precedenti puntate sono stati alquanto soddisfacenti. La prima messa in onda ha ottenuto 3.615.000 spettatori. La seconda, invece, ha raggiunto 3.605.000 telespettatori, a fronte dei 3.441.000 spettatori della terza puntata. In tutte e tre le occasioni, il programma è riuscito a superare gli ascolti del GF Vip. Per chi non riuscisse a seguire in diretta Il Cantante Mascherato, esso è disponibile anche su RaiPlay.