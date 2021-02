Il Cantante Mascherato, puntata 12 febbraio: eliminata la Giraffa. L’identità

Si è appena conclusa la terza puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda venerdì 12 febbraio 2021. In questa nuova diretta sono state svelate le identità di due maschere. Ad inizio puntata, infatti, è andata in scena una sorta di “sfida finale” tra la Tigre Azzurra e l’orsetto. Alla fine delle esibizioni delle due maschere, il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la sua identità doveva essere la maschera della Tigre Azzurra.

Il Cantante Mascherato, la Giraffa è stata eliminata: chi c’era dietro la maschera?

La puntata è proseguita con le esibizioni degli altri 6 concorrenti rimasti in gara. Una volta terminate le performance, la maschera della Giraffa e la maschera del Lupo sono andate allo spareggio finale de Il Cantante Mascherato. Il pubblico da casa che ha potuto esprimere una preferenza tramite i canali Social del talent show, ha deciso che la Giraffa ha perso la sfida contro il Lupo e deve svelare la propria identità.

I cinque giurati hanno detto chi, secondo loro, si nascondeva sotto la maschera della Giraffa e i pareri sono stati abbastanza discordanti: 3 di loro hanno fatto il nome di Katia Ricciarelli, mentre Flavio Insinna ha detto Ivano Spagna e Francesco Facchinetti ha nominato Raffaella Carrà. Ma chi si nascondeva, quindi, dietro la maschera dell’eliminata Giraffa?

Nella maschera della giraffa si nascondeva Katia Ricciarelli. Ad indovinare che dietro questo travestimento ci fosse proprio il soprano e attrice italiana sono stati Caterino Balivo, Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo. L’avventura per la Ricciarelli a Il Cantante Mascherato finisce qua. Le altre 5 maschere rimaste in gara, invece, hanno avuto accesso alla quarta puntata di venerdì 19 febbraio che sarà, per altro, la semifinale del talent show di Rai Uno.

