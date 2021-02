Mondiali Cortina, la programmazione TV del gigante femminile di oggi

È arrivato il giorno tanto atteso dagli appassionati di sci. Oggi, giovedì 18 febbraio, il calendario dei Mondiali di Cortina 2021 ha in serbo la prova del gigante femminile, in cui l’Italia gioca il ruolo di favorita per la medaglia d’oro. Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Marta Bassino, prima nella discussa gara del parallelo e assente nel Team Event disputato nella giornata di ieri. L’atleta 24 enne originaria di Cuneo è chiamata a confermare i successi ottenuti negli ultimi mesi in Coppa del Mondo, dove è leader della specialità con 460 punti grazie a quattro successi e un terzo posto.

A seguire la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo, con gli orari e la diretta TV della prima e seconda manche del gigante femminile.

Mondiali Cortina 2021: a che ora inizia e dove vedere la diretta TV del gigante femminile

La prima manche del gigante femminile dei Campionati del Mondo di Sci a Cortina inizierà alle ore 10:00, mentre la seconda manche prenderà il via alle 13:30. Diretta in chiaro su Rai Due, a pagamento su Eurosport 1 (canale 210 di Sky).

Marta Bassino scenderà sulla pista Olympia delle Tofane con il pettorale numero due, quindi vi suggeriamo di collegarvi puntuali così da non perdervi la prova della favorita di giornata. Insieme alla Bassino difenderanno i colori della bandiera italiana altre quattro atlete: Federica Brignone (pettorale numero 4), Elena Curtoni (pettorale numero 16) e Laura Pirovano (pettorale numero 45).

Ad oggi, le uniche atlete che potrebbero impensierire la Bassino sono l’ex campionessa del mondo Tessa Worley, l’elvetica Michelle Gisin e la statunitense Mikaele Shiffrin. Per il ruolo di outsider occhi puntati naturalmente su Lara Gut, vincitrice del Super G di apertura, e sulla nostra Federica Brignone, quarta nella Coppa di specialità, che potrebbe aspirare a qualcosa di più che un semplice piazzamento nelle prime dieci.

Dove vedere il gigante femminile di oggi in streaming

Ricordiamo infine che il gigante femminile di oggi 18 febbraio sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play (gratis) e sulle piattaforme a pagamento Eurosport Player, Sky GO, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus.

Prima di andare, vi rinnoviamo l’invito a consultare il calendario dei Mondiali 2021 di Sci in corso di svolgimento a Cortina, così da avere una panoramica completa sulle ultime gare rimaste in programma da qui alla giornata conclusiva di domenica 21 febbraio. Vi anticipiamo soltanto che domani, venerdì 19 febbraio, sarà la volta dello slalom gigante maschile, che si disputerà sulla pista Labirinti.