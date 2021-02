Uomini e donne, registrazione 16 febbraio: Armando e Riccardo sfiorano la rissa

La nuova registrazione di Uomini e donne tenutasi martedì 16 febbraio ci riserva nuovi colpi di scena. Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo delle news, Armando Incarnato non solo ha litigato con la nuova tronista Samantha, ma ha sfiorato la rissa con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo sembra riprovarci per l’ennesima volta con Roberta.

U&D, anticipazioni: scintille tra la tronista Samantha e Armando

Scintille nello studio di Uomini e donne ieri 16 febbraio. E’ quanto emerge dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news riguardanti la nuova registrazione. Nel dettaglio, veniamo a sapere che la nuova tronista Samantha Curcio, ha espresso un parere su Armando, nel momento in cui, per il cavaliere è giunta in studio una ragazza per conoscerlo. L’opinione della vulcanica tronista su Armando era tutt’altro che positiva, tanto che il cavaliere si è risentito del suo giudizio dandole della maleducata. Gianni Sperti è intervenuto in difesa di Samantha e i toni della discussione si sono accessi a dismisura.

Armando e Riccardo sfiorano la rissa, De Filippi interviene

La lite è degenerata nel momento in cui è stato tirato in ballo anche Riccardo Guarnieri. Armando si è scagliato anche contro di lui, a causa di alcuni apprezzamenti fatti verso la ragazza appena giunta per conoscere Incarnato. Il cavaliere partenopeo è uscito sbraitando dallo studio, non prima di fare una battuta di cattivo gusto nei confronti di Riccardo. Quest’ultimo non l’ha presa bene e, infuriato, voleva uscire per raggiungere Armando dietro le quinte. È stata Maria De Filippi a trattenerlo in studio, evitando la rissa tra i due cavalieri. Dalle anticipazioni, si scopre che, dopo un po’, Guarnieri é uscito ugualmente dallo studio. Al momento non è dato sapere cosa sia avvenuto dietro le quinte di Uomini e donne, ma certo è che Riccardo e Roberta, dopo aver litigato nuovamente in puntata, hanno deciso di vedersi al termine della registrazione per chiarire. I due ci rimproveranno per l’ennesima volta? Staremo a vedere.

