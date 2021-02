Chi è Samantha, la nuova tronista di Uomini e Donne diversa da tutte le altre

Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne originaria di Sarpi (Salerno). Nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi prende il posto di Sophie Codegoni, dopo che la 19 enne milanese ha scelto Matteo Ranieri. In questo articolo cercheremo di conoscere meglio chi è Samantha parlando della sua biografia, oltre a raccontare alcune curiosità legate alla sua vita privata.

Biografia di Samantha

Samantha, tronista di Uomini e Donne, nasce 30 anni fa a Sarpi, comune della provincia di Salerno. È cresciuta in una “normalissima famiglia del Sud”, dove non sono mancati i consueti alti e bassi vissuti da tutte le famiglie. Fin da piccola, a causa di qualche kg di troppo, si è sentita diversa dalle altre bambine prima e ragazze poi, non potendo nemmeno frequentare corsi di danza per diventare ballerina o fare una semplice corsa nel prato.

All’età di 15 anni è arrivata a pesare 90 kg, “camuffati con grande furbizia”. Durante gli studi al liceo Samantha ha sviluppato doti diverse da quelle delle altre sue coetanee, tra tutte simpatia e intelligenza perché “si può dimagrire ma non diventare simpatici”.

Nel 2020 partecipa ai provini di Uomini e Donne per diventare la nuova tronista durante la stagione televisiva 2020/2021, spinta dalle amiche che le riconoscono un carisma fuori dal comune. Al primo giro la redazione del programma fa altre scelte, ma a febbraio 2021 le si spalancano le porte della trasmissione.

Ecco il video di presentazione della 30 enne di Sarpi pubblicato in esclusiva dal portale Witty TV.

Il cognome di Samantha, la nuova tronista di Uomini e Donne

Ancora non conosciamo il cognome di Samantha, la tronista scelta dalla redazione di Uomini e Donne per occupare il trono classico negli ultimi mesi della stagione 2020/2021. In attesa di sapere il nome completo della ragazza, possiamo aggiungere una nota di colore sull’argomento tratta dalle dichiarazioni della giovane salernitana:

La prima cotta portava il nome di : “Beh dovresti dimagrire”, detto da un Bronzo di Riace poi” A condire il tutto una serie di infatuazioni deludenti, in un’altra vita di cognome facevo sicuramente “Corna”.

Curiosità

Chiudiamo con alcune delle più ghiotte curiosità sul conto della nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne. Durante il video di presentazione, Samantha ha lanciato più di una frecciatina all’indirizzo di Angela Nasti, sua ex collega. La 30 enne campana non si è fatta troppi problemi nel criticare la sorella delle celebre blogger di moda Chiara Nasti:

Accendo la TV e nuova tronista Angela Nasti che dai, oggettivamente fregna epica. Le sue esterne erano: “Quanto sono bella? Mi dici che sono bella? Lo so che mi vuoi, è evidente”.

Irriverenza a parte, Samantha in passato ha avuto una serie di problemi riguardo al suo rapporto con il cibo. Prima abbiamo accennato al fatto che all’età di 15 anni pesasse 90 kg, ma nel corso della sua esistenza la ragazza originaria di Sarpi è arrivata a pesare 48 kg appena: “Poi ho capito di non volermi piegare ad una società che mi vuole magra”, ha affermato nel video di presentazione prima di entrare ufficialmente nello studio di Uomini e Donne come nuova tronista.

Sul piano sentimentale più ombre che luci, secondo le esperienze di vita riportate dalla ragazza durante il filmato, ed è proprio per questo che le sue amiche hanno fatto il primo passo per convincerla a partecipare ai provini della trasmissione di Canale 5. La speranza è di trovare il principe azzurro, o perlomeno evitare “l’ennesimo caso umano”.

