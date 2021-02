Italia’s Got Talent, le migliori esibizioni della puntata di stasera 17 febbraio

Tutto pronto per la messa in onda della quarta puntata di Italia’s Got Talent che verrà trasmessa stasera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21:30 su Tv8, Sky Uno e Now Tv. Il talent show condotto da Lodovica Comello e che vede in giuria Franck Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich è pronto a regalarci una prima serata all’insegna dell’emozione.

Proprio la conduttrice e Mara Maionchi, infatti, saranno le protagoniste della quarta puntata: le due donne si lasceranno sfuggire qualche lacrima di commozione dopo aver assistito all’esibizione di un concorrente. Anche Joe Bastianich sarà una figura di spicco di questa puntata: una bassista si esibirà come solista, ma durante la performance verrà accompagnata, a note di blues, dal giurato che imbraccerà la sua chitarra.

Italia’s Got Talent, l’ospite del 17 febbraio

L’ospite del 17 febbraio di Italia’s Got Talent sarà Enrico Papi. Il conduttore e autore televisivo farà il proprio ingresso sul palco per introdurre l’esibizione di un concorrente in modo speciale: fornirà alcuni indizi ai quattro giudici per far indovinare quale sia il talento del suo assistito. Una sorte di “Guess My Talent”, così dovrebbe venire chiamato il siparietto, che si ispira al programma da lui condotto “Guess My Age”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Italia’s Got Talent, le anticipazioni e le esibizioni della puntata di stasera

Nella puntata di stasera di Italia’s Got Talent ci sarà spazio per l’impegno sociale in nome del “Black Lives Matter”, ma ad aprire la puntata dovrebbe essere un ragazzo di Verona che porterà i quattro giudici indietro nel tempo grazie alla magia. Un ragazzo tedesco, invece, si renderà protagonista di una performance volante: spaccate e volteggi in aria. Sarà lui a far premere il Golden Buzzer a Federica Pellegrini o Joe Bastianich? Vi ricordiamo, infatti, che solo loro due non hanno ancora utilizzato il “Pulsante dorato”. Frank Matano ha premuto il Golden Buzzer nella terza puntata, mentre Mara Maionchi lo ha usato subito alla prima puntata del 27 gennaio 2021.

Tornando alle anticipazioni sulle esibizioni di stasera di Italia’s Got Talent, invece, vi possiamo scrivere che ci sarà un robot giocherellone, costruito interamente con materiali riciclati, dal nome “Robidone” che interrogherà i quattro giurati sulla destinazione di alcuni materiali di scarto. Ci sarà anche spazio per il canto: una bambina russa, accompagnata al pianoforte dal padre, canterà “Bridge Over Troubled Water”. Rimanendo in tema bambini, infine, come viene riportato anche sul sito ‘dituttounpop’, vi segnaliamo che ci sarà anche una tredicenne che si esibirà con una gamba sola in un numero di ginnastica ritmica.

A completare il quadro delle esibizioni di Italia’s Got Talent ci sarà un cuoco napoletano che farà vedere a tutti il suo mestiere a suon di musica, due giovani ragazzi balleranno una coreografia per rappresentare con la danza il loro primo bacio, una donna di 77 anni, invece, reciterà poesie emozionanti scritte di suo pugno. Un uomo muscoloso interpreterà “Aquaman” facendo vedere ai giurati e ai telespettatori come si governa l’acqua, mentre un comico romano farà un monologo esilarante e quattro amici, tre africani e uno brasiliano, si esibiranno in una performance che parlerà di integrazione.

Indagano con astuzia 🕵🏻‍♀️ e seguono ogni indizio. 🤫 Non esiste talento che non riescano a scovare. ✨ ⁰#IGT vi aspetta mercoledì alle 21.30 su @TV8it. Non provate a scappare, vi becchiamo subito! 🔎 pic.twitter.com/5DVr8JVMSj — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 15, 2021

L’esibizione di un arciere contorsionista sembrerebbe essere la performance che, potenzialmente, potrebbe catturale l’attenzione dei giudici, poiché sarà uno spettacolo mai visto. Sarà lui ad accedere alla puntata finale di Italia’s Got Talent? Intanto, qui, potete scoprire quali sono i finalisti dell’edizione 2021.