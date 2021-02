Italia’s Got Talent 2021: Golden Buzzer di Frank Matano per Giustino (video)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent andata in onda ieri sera, mercoledì 10 febbraio 2021, su Tv8, Frank Matano è stato il secondo giudice in questa edizione, ad usare il Golden Buzzer per mandare in finale un concorrente che si era appena esibito. Quando il performer ha svelato di essere un cosplayer, il giurato si è illuminato di immenso ed è rimasto ammaliato dall’esibizione.

Dopo Mara Maionchi, che nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 27 gennaio ha usato il Golden Buzzer per mandare in finale un concorrente, ora è stato Frank Matano a utilizzare il pulsante dorato. Qui, comunque, se siete curiosi di conoscere i nomi dei finalisti di Italia’s Got Talent 2021. Ma ora, torniamo a noi e alla decisione presa dal giurato dello show.

Frank Matano usa il Golden Buzzer a Italia’s Got Talent e manda in finale ‘Super Giustino’

Frank Matano ha utilizzato il Golden Buzzer per mandare in finale Giustino Carchesio. Il 33enne di Ortona, paese in provincia di Chieti, con molta simpatia ha fatto un’esibizione cosplayer ed è riuscito a conquistare il cuore non solo del pubblico, che si è alzato in piedi in una standing ovation, ma anche quello dei quattro giudici del talent show.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Frank Matano non ha dato nemmeno il tempo ai suoi 4 colleghi di esprimere il giudizio finale, che ha deciso di premiare ‘Super Giustino’ con il Golden Buzzer e mandarlo direttamente alla finale di Italia’s Got Talent. Un modo, ha detto l’attore comico, di premiare il bambino che c’è in sé e anche quello che è presente all’interno del concorrente. Vorremmo raccontarvi l’esibizione nel dettaglio, ma non è possibile, non gli renderebbe giustizia; l’unico modo per capire cosa ha spinto Matano a schiacciare il pulsante dorato è vedere la performance.

Come e dove vedere la replica di Italia’s Got Talent

In questo articolo vi abbiamo inserito solo l’esibizione di Giustino Carchesio. Se, però, volete vedere tutte le altre performance dei concorrenti della terza puntata, ecco come e dove vedere la replica di Itali’s Got Talent in tv e in streaming.