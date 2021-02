Milly Carlucci difende gli ascolti de Il Cantante Mascherato: “Rai 1 non funziona…”

Le grandi potenzialità ci sono tutte. Format internazionale, buon cast, innesti in giuria, maschere interessanti ed eliminati di fine puntata. Nonostante questo, però, sembra proprio che la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, in onda su Rai 1 dallo scorso venerdì 29 gennaio 2021, non stia facendo riscontrare dati d’ascolto esattamente “esplosivi”.

Prima della quarta puntata trasmessa su Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci ha difeso gli ascolti de Il Cantante Mascherato 2021 in una recente intervista rilasciata a “Tiscali”; un bilancio intorno al 16%, stilato a fronte delle prime tre puntate in prime time.

Intervistata dalla testata, la presentatrice di Rai Uno ha collegato l’apparente calo di ascolti a quella che ha definito “un’alterazione del palinsesto“, a suo dire dovuta agli aggiornamenti in diretta tv sulla crisi politica e sulle conseguenze del Covid-19.

La “regina del sabato sera Rai” ha dunque ricordato della “sfida tv” Auditel con il Grande Fratello Vip: “Va avanti fino a notte fonda – ha detto – con la differenza che l’anno scorso siamo più o meno partiti in contemporanea mentre quest’anno va avanti da oltre 5 mesi“.

Quindi ha escluso, almeno per ora, l’ipotesi di uno spostamento. “Rai 1 non funziona in questa maniera“, ha detto l’amata conduttrice tv, anche precisando che “fare ragionamenti sui mezzi punti di share mi sembra irrispettoso” per il momento che la gente sta vivendo.

Un rispetto che la diretta interessata mira a tenere anche quando alla stampa viene ricordata l’assenza degli speciali pomeridiani de Il cantante mascherato e del target medio d’ascolti a quanto pare “ringiovanito” nel venerdì sera di Rai 1.

Il cantante mascherato, anticipazioni per la puntata del 19 febbraio 2021

Un’intervista che ha di fatto portato i fan de Il cantante mascherato a confrontarsi anche con le anticipazioni della stessa Carlucci sulla prossima puntata, in onda su Rai 1 venerdì 19 febbraio 2021.

Stando alle parole della conduttrice, in puntata ci saranno due eliminati – o comunque il disvelamento di due maschere – e non mancheranno di certo anche le le nuove ipotesi su chi si nasconde dietro la maschera variopinta del pappagallo.

Che si tratti, ragiona anche la presentatrice, di Alberto Matano, Christian De Sica o Red Canzian? Appuntamento a venerdì per scoprirlo in tv, non senza nuovi colpi di scena e, chissà, magari, anche ascolti in risalita in vista della finale.