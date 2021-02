Le Iene anticipazioni 16 febbraio: servizi e scherzi della prossima puntata

Dopo circa un mese di pausa questa sera, martedì 16 febbraio, tornerà in onda Le Iene. Il programma sarà, come sempre, condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. I due verranno accompagnati dalle voci dei protagonisti della Gialappa’s Band. Tra i vari argomenti trattati ci saranno, sicuramente, momenti dedicati all’attualità e alla cronaca.

Per tale motivo, verrà dato ampio spazio alle vicende di Carlo Gilardi, ad alcune dinamiche celate dietro l’app Clubhouse e poi si parlerà anche di Chico Forti. Tra gli argomenti più leggeri, invece, verrà mandato in onda lo scherzo fatto alla vincitrice di una precedente edizione del GF, ovvero, Floriana Secondi.

I servizi trattati a Le Iene nella puntata del 16 febbraio

Questa sera, a partire dalle ore 21:20 circa, tornerà on onda Le Iene, con alle redini Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. I due protagonisti si troveranno ad affrontare diverse dinamiche tra cui alcune inerenti la cronaca e l’attualità ed altre, invece, un po’ più leggere. Per quanto riguarda la prima tipologia di argomentazioni, vedremo che l’inviata Nina Palmieri tornerà sulla vicenda di Carlo Gilardi. Lui è un ricco benefattore di Airuno, in provincia di Lecco, il quale pare si trovi, contro la sua volontà in una RSA.

In questo periodo, l’autorità di garanzia sta valutando il caso affinché vengano consentite le migliori condizioni di vita al signore in questione. Altro argomento di cronaca verrà trattato da Matteo Viviani e vedrà al centro dell’attenzione la trattazione della tematica relativa all’app Clubhouse, sempre più in voga in questo periodo. In particolar modo, verrà prestata attenzione alla privacy e ai dati personali a cui si dà accesso nel momento in cui si scarica quest’app e si comincia ad utilizzarla.

Lo scherzo a Floriana Secondi

Un piccolo blocco verrà dedicato a Luca Ward, il quale interverrà sull’importanza della voce nell’ambito dei mezzi di comunicazione. Giorgio Romiti, invece, si concentrerà sulla tematica inerente Chico Forti. Lui è un imprenditore italiano che fu condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per aver ucciso Dale Pike nel 2000. In questo periodo è atteso il suo trasferimento in Italia.

Infine, tra gli argomenti più leggeri verrà mostrato lo scherzo che la redazione de Le Iene ha organizzato per Floriana Secondi. Dal video spoiler presente sulla pagina Instagram del programma tv si vede la donna intenta a cimentarsi in un provino in cui canta una canzone ideata da lei. Nella clip Floriana perde fortemente le staffe contro gli artefici dello scherzo, pertanto, ci sarà sicuramente da ridere. L’appuntamento con Le Iene è per questa sera su Italia 1. Per chi non dovesse riuscire a seguire la puntata, però, la replica verrà caricata, come sempre, su Mediaset Play.

