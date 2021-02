Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docu-reality su Amazon Prime Video

In una puntata di Ogni Mattina, il giornalista Santo Pirotta ha fatto un annuncio bomba su Chiara Ferragni e Fedez durante la sua rubrica Un Santo in Paradiso. Il cantante e l’influencer sbarcheranno su Amazon Prime Video per mettere in scena un docu-reality incentrato sulla loro vita familiare.

Le notizie in merito a questo nuovo progetto, però, sono davvero poche, in quanto pare che dietro ci siano delle severe norme di riservatezza. Nel caso in cui esse dovessero essere infrante, le penali da pagare sembrerebbero essere davvero salate. Per tale ragione, vediamo cosa è emerso al momento sulla questione.

Le anticipazioni sul docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez

Stando a quanto trapelato nel programma mattutino condotto da Adriana Volpe, pare proprio che Chiara Ferragni e Fedez saranno i protagonisti di un nuovo docu-reality incentrato sulla loro vita. Nello specifico, i due protagonisti sembra stiano lavorando ad un progetto, che verrà pubblicato in seguito su Amazon Prime Video, girato direttamente nel loro appartamento milanese. La coppia racconterà parte della loro vita matrimoniale e del loro ruolo di genitori del piccolo Leone.

Stando alle pochissime anticipazioni trapelate in merito, pare che durante le registrazioni si siano verificati svariati episodi divertenti, durante i quali il rapper avrebbe perso più volte il controllo. A differenza sua, invece, sua moglie Chiara pare sia riuscita a mantenere molto di più il controllo dinanzi le telecamere. La donna, dunque, sembrerebbe essersi comportata sempre in modo impeccabile. Nelle clip, inoltre, non mancheranno delle riprese in cui sarà presente anche la loro amata cagnolina Matilde.

Sarà un prolungamento di Unposted?

Come già anticipato, però, le notizie in merito al docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez sono davvero molto blande, in quanto vige un accordo di segretezza molto serrato. I due protagonisti, infatti, che solitamente condividono con i loro followers di Instagram tutto ciò che riguarda la loro vita, non hanno fatto menzione dell’argomento. Ad ogni modo, dopo il grande successo di Unposted, il documentario sulla vita e la carriera della Ferragni, pare si sia voluto nuovamente investire su di lei, ma stavolta in compagnia di suo marito.

Il film incentrato sull’influencer è stato estremamente realistico e poco romanzato. Nel corso delle clip, infatti, non sono mancate interviste alla protagonista e momenti in cui lei ha parlato a cuore aperto ai telespettatori. Non ci resta che attendere per vedere se anche questo nuovo docu-reality seguirà lo stesso filone del precedente, oppure se si trasformerà in una vera e propria fiction.