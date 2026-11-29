Venerdì 4 dicembre la finale dello Zecchino d’Oro, giunto alla 69ª edizione e condotto da Carlo Conti, torna in prima serata su Rai1. Sul palco ci sono 14 canzoni, una giuria di volti noti e un omaggio alla storia del festival dedicato ai più piccoli.

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La finale del 4 dicembre su Rai1 e RaiPlay

L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre, dalle 21.30, su Rai1 e in streaming su RaiPlay. La serata è guidata da Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione, e va in onda dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, perché è ancora in corso la ristrutturazione del Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna, sede storica della kermesse.

Oltre alla gara vera e propria, la serata ripercorre la memoria del festival: alcuni ospiti reinterpretano classici come “Quarantaquattro gatti” e “Il coccodrillo come fa?”, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Su RaiPlay la 69ª edizione si potrà seguire integralmente anche nella Lingua dei Segni Italiana, mentre Marco Di Buono e Arianna Ciampoli commenteranno la serata su Rai Radio Kids.

La giuria presieduta da Sal Da Vinci

Il podio lo decide una giuria di ospiti e amici dell’Antoniano, guidata dal presidente Sal Da Vinci, vincitore del 76° Festival di Sanremo, che per l’occasione canterà con il Piccolo Coro un brano del suo nuovo album natalizio. Tra i giurati ci sono Anna Tatangelo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey e Cristina D’Avena.

Insieme a loro vota una giuria di 50 bambini provenienti da tutta Italia, tra cui una rappresentanza della Galassia dei Cori dell’Antoniano, la rete di formazioni di voci bianche che si ispira al Piccolo Coro. Completa il quadro Topo Gigio, che presenterà il suo ultimo brano natalizio, “Feliz Navidad”.

Le canzoni e i numeri dell’edizione

I quattordici brani in gara, prodotti dall’Antoniano e distribuiti da Sony Music Italia, sono raccolti nella compilation “Zecchino d’Oro 69ª Edizione”, disponibile dal 4 dicembre in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in cd nei negozi di dischi e della grande distribuzione, con due bonus track del Piccolo Coro. Le canzoni hanno 25 autori, tra esperti di musica per bambini, insegnanti e artisti affermati: tra loro Cristiano Malgioglio, che torna a scrivere per lo Zecchino dopo 50 anni, Enrico Nigiotti e lo psicoterapeuta Alberto Pellai.

Dal vivo le cantano 23 piccoli interpreti di 12 regioni italiane, più una solista di New York, sostenuti dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. Questa edizione stabilisce un primato: al bando di selezione sono arrivate 750 proposte, il numero più alto di sempre, mentre il repertorio conta 874 kanzoni. Su RaiPlay, infine, dal 30 novembre sono disponibili le sette puntate di “Lo Zecchino siamo noi 2026” e l’anteprima delle “Canzoni animate”, che andranno poi in onda su Rai Yoyo dal 6 al 12 dicembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI