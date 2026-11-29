Oggi, domenica 29 novembre, Rai1 mette da parte il consueto palinsesto per trasmettere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, in campo a Bologna dalle 15. La sfida assegna il trofeo e obbliga la rete a riscrivere l’intero pomeriggio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Come cambia la domenica di Rai1

La programmazione si accorcia. Domenica In va in onda regolarmente alle 14 ma dura soltanto 45 minuti, con Mara Venier in studio per poco meno di un’ora prima del collegamento. Alle 14.55 circa la linea passa al tennis. Salta “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini e, con ogni probabilità, anche L’Eredità, che di solito occupa la fascia delle 18.40. Molto dipenderà da quanto dura l’incontro e dalla necessità di scendere in campo per il doppio.

L’ordine di gioco

Si comincia alle 15 con il primo singolare tra i numeri due, Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar. L’incrocio sorride all’azzurro, che ha vinto tre volte su tre nei precedenti contro un avversario alla decima posizione del ranking mondiale. A seguire il confronto tra i numeri uno, Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. Se il punteggio resta in equilibrio si prosegue con il doppio decisivo: per l’Italia la coppia più probabile è quella composta da Andrea Vavassori e Musetti, la stessa che ha chiuso la sfida con la Repubblica Ceca, mentre la Spagna dovrebbe affidarsi a Marcel Granollers e allo stesso Alcaraz. Sulla scelta di Vavassori al fianco di Musetti pesano anche le condizioni non ottimali di Matteo Berrettini.

Le squadre, la sede e dove seguirla

Il campo è quello in cemento indoor della BolognaFiere Arena. Oltre che su Rai1, la diretta va in onda su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, con lo streaming disponibile su RaiPlay, su supertennis.tv e su SuperTennis+. Le due squadre sono guidate da Filippo Volandri e David Ferrer. Per gli azzurri è la quarta finale consecutiva, arrivata dopo tre successi nelle precedenti, l’ultimo dei quali proprio contro gli spagnoli. La Spagna insegue invece un trofeo che le manca da sette anni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI