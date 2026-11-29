La nona puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 il 28 novembre con la conduzione di Milly Carlucci, si è chiusa con la vittoria di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Due coppie hanno lasciato provvisoriamente la gara: Manuela Moreno con Carlo Aloia e Andy Diaz con Gioia Giovanatti.

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Vincono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Il boogie sulle note di Jumping Jack ha portato la serata a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. La coppia è stata premiata per il dinamismo, per le prese numerose e difficili e per la qualità del movimento che Bocchi ha mostrato anche da sola, senza la guida del partner. Al punteggio hanno contribuito i 20 punti del tesoretto di Francesca Fialdini, che hanno portato la coppia a 69.

La classifica della nona puntata

In testa alla graduatoria di giuria e tesoretto ci sono Monica Guerritore e Luca Urso, a quota 70 punti, venti dei quali arrivati da Simona Ventura. Seguono Bocchi e Pernice con 69 (i 20 di Fialdini) e Alessandro Matri con Giada Lini a 68, che devono 20 punti a Rossella Erra. Più staccate Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 64, che includono il bonus della puntata precedente, e Alberto Ravagnani con Erica Martinelli a 59, con 15 punti della prova speciale. Anna Safroncik con Leonardo Lini si ferma a 58 (10 dalla prova speciale), poi vengono Manuela Moreno con Carlo Aloia a 42 e Andy Diaz con Gioia Giovanatti a 41.

La serata si è aperta con una prova individuale a sorpresa: senza i maestri al fianco, i concorrenti dovevano riconoscere i diversi stili di danza e interpretarli. Carolyn Smith ha assegnato 15 punti a Ravagnani, 10 a Safroncik e 5 a Matri. Il risultato finale nasce per metà dai voti della giuria e per metà da quelli del pubblico, raccolti attraverso i social e RaiPlay. Al tavolo dei giurati, con Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, siedono le new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. Alla Sala delle Stelle è arrivato Simone Di Pasquale e Roberta Bruzzone ha ballato per una notte.

Eliminazioni e ritorno in pista

Al ballottaggio sono finite tre coppie: Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Manuela Moreno con Carlo Aloia e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. Si salva soltanto Ravagnani, che chiude lo spareggio al 50% dei voti, mentre Diaz si ferma al 32% e Moreno al 18% e lasciano la gara in via provvisoria.

Per loro il ripescaggio è ancora possibile: nella prossima puntata proveranno a rientrare, quando torneranno in pista anche i concorrenti usciti nelle settimane precedenti. La serata sarà inoltre l’occasione per dedicare un brano a una persona cara.

Nel corso della puntata Ornella Muti, collegata da casa, ha annunciato il ritiro momentaneo dalla competizione a causa dell’infezione polmonare che l’ha costretta a fermarsi. L’attrice ha raccontato che, superata la broncopolmonite, nella prossima puntata cercherà di ballare per tornare in gara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI