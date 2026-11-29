Sabato 28 novembre la nona puntata di Ballando con le stelle, su Rai 1, prende fuoco già dopo il primo ballo in gara: in diretta litigano Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. Il motivo del contendere è il giudizio su Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, autori di un boogie-woogie che ha ottenuto voti convincenti ma ha spaccato la giuria.

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Il dieci di Mariotto e i dubbi di Nikita Perotti

La serata si è aperta con la loro esibizione, osservata con particolare attenzione perché il confronto con il ballo che nella puntata precedente aveva regalato alla coppia la vittoria era inevitabile. Per Mariotto il boogie-woogie è stato eccellente, tanto da meritare un 10 e un complimento al maestro di ballo, che a suo dire ha saputo ritrovare la propria strada nonostante i giudizi della giuria lo avessero disorientato. Il giurato ha spiegato che in alcune occasioni quei commenti avevano portato Nikita a interrogarsi sul cammino intrapreso con Aurora.

Sono sicuramente in finale e in lizza per il podio

Una valutazione più generosa di altre espresse in studio, che ha acceso il dibattito tra i giurati e ha fatto da miccia a quanto è successo subito dopo.

Lo scontro in diretta con Sara Di Vaira

Sara Di Vaira è stata la prima a non accettarla: ha interrotto il giudice per chiedergli cosa intendesse con quella ricostruzione. Le indicazioni dei giudici, ha sostenuto, sono sempre state precise e hanno permesso alla coppia di crescere.

In che senso i commenti della giuria avevano confuso Nikita? La giuria ha dato consigli chiari che hanno aiutato Nikita e Aurora a migliorare la performance

Mariotto ha ribattuto che probabilmente la collega non ha seguito tutto il programma e le ha ricordato che era stato Nikita a raccontare di essersi sentito confuso. A quel punto Di Vaira ha replicato di sentirsi dentro la questione e di sapere quel che dice.

Nono, io penso di essere dentro e so quello che dico

Il botta e risposta è proseguito finché la ballerina, alzando la voce, lo ha richiamato per nome.

Ti sto parlando Mariotto

Il giurato ha risposto con tono sarcastico e una smorfia di noia, lasciando intendere che le parole di Di Vaira non lo toccano più di tanto.

A me i tuoi commenti mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro

Quello scambio è stato il momento più acceso della serata. La ballerina gli ha chiesto di tacere e di ascoltare maggiormente, per poi tornare a chiarire il proprio punto di vista sulla performance di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI