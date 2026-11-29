Un video pubblicato durante la settimana, una domanda arrivata in diretta alle 23.47 e la gara fermata per qualche minuto: la nona puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa su Rai 1 sabato 28 novembre, ha portato il proprio baricentro dal ballo allo scontro tra Barbara d’Urso e Simona Ventura, con Alberto Matano nel ruolo di mediatore.

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La gara si ferma per il chiarimento

Il caso era nato nei giorni precedenti, quando Ventura aveva pubblicato un video per rispondere a un racconto social di d’Urso: nel mirino l’accusa di non salutare nessuno nel backstage e un rapporto ormai incrinato tra le due. Durante la settimana Matano aveva anticipato a La Vita in Diretta che se ne sarebbe riparlato. Ha poi chiesto a Milly Carlucci di interrompere la competizione per un confronto che riteneva necessario tra le due signore della televisione: se lontano dalle telecamere era successo qualcosa di serio, era la sua tesi, era giusto raccontarlo a chi segue il programma.

Ventura ha preso la parola per prima e ha motivato il proprio intervento con la distanza che la separa dalla collega.

Io cerco un contatto, ma il contatto lei lo trova sui social che è il suo luogo e dove ha il suo pubblico di riferimento.

Subito dopo ha teso il ramoscello d’ulivo, dicendosi disponibile a chiudere la vicenda e riconoscendo a d’Urso il ruolo di grande professionista da rivalutare nel mondo della televisione. Difendendo il proprio operato, ha tenuto a precisare di non aver ammazzato nessuno e che il divertimento deve esserci.

La replica di d’Urso: a casa vogliono il ballo

Carlucci ha poi sollecitato d’Urso, chiedendole di chiarire davanti agli spettatori cosa fosse accaduto; la diretta interessata ha però preferito riportare tutti sulla competizione.

Milly, io credo che questa trasmissione, la più importante del sabato sera di Rai1 e seguita da milioni di famiglie, a loro non gliene importa niente delle liti e credo che vogliano solo vedere il ballo e la danza. Noi siamo qui per questo e stasera c’è tanta gente che si è allenata e non vuole essere eliminata.

D’Urso ha aggiunto di non aver accusato nessuno, di non avere problemi con la rivale e di essersi sentita messa in ridicolo per otto puntate di fila, senza ritenere che il pubblico meritasse una discussione del genere. Ventura le ha risposto di non averla mai presa in giro e di aver pronunciato quelle frasi soltanto come battute, pensate per spettatori in cerca di tranquillità e divertimento: da parte sua non c’è rancore, ha spiegato, e l’unica cosa che le interessa è che i concorrenti arrivino in semifinale. D’Urso ha allora riconosciuto che ciascuno ha legittimamente il proprio punto di vista, divertente per una e offensivo per la sensibilità dell’altra, ripetendo di non avere litigato con nessuno.

L’ultima stoccata e il richiamo di Matano

Il conduttore è tornato sulla questione con un’affermazione tranchant, invitando a non far finta che nulla accada quando le telecamere si spengono.

Non possiamo essere così ipocriti da far finta che non accada nulla quando si spengono le telecamere!

D’Urso ha replicato che quella volta aveva pubblicato soltanto un video in cui parlava di una piccola provocazione, senza fare nomi, e che la risposta era stata una frase sul periodo in cui nessuno la voleva e lei veniva considerata un’appestata: due piani completamente diversi, ha sostenuto, chiedendo di poter tornare a vedere i ballerini in pista.

Prima che la puntata riprendesse il suo corso, Ventura ha voluto fissare la propria posizione.

Io sono sempre aperta per fare pace con te, ma io le cose te le dico in televisione e te le dico in faccia, tu le cose le dici dietro è una cosa molto diversa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI