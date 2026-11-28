Il Pepperman Show di Peppe Iodice non andrà in onda il 30 novembre 2026 come inizialmente previsto: la trasmissione si sposta al periodo natalizio, sempre in prima serata su Rai2. L’annuncio è arrivato dallo stesso comico napoletano, con un video sul suo profilo social.

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Il Pepperman Show slitta al periodo natalizio

Iodice torna sulla generalista con un programma costruito a sua immagine e somiglianza. La sua storia televisiva parte da lontano: il PeppyNight su Canale 21 lo ha fatto conoscere a generazioni diverse di spettatori, poi la popolarità è cresciuta con la partecipazione a Zelig su Mediaset e con il ritorno in Rai accanto a Stefano De Martino a Stasera Tutto È Possibile. Nel percorso c’è stato anche il cinema, con “Mi batte il corazon”, dove ha recitato da protagonista.

Dopo tanta strada, ora gli si apre uno spazio in prima serata. Il debutto era fissato al 30 novembre 2026, ma il palinsesto ha cambiato rotta: lo show andrà in onda sotto le feste, con le sue gag e altre sorprese per chi riderà davanti all’albero. Il comico non se ne rammarica, anzi considera la collocazione vicina al Natale un riconoscimento del suo valore come risorsa da schierare nel momento giusto.

Il programma rientra nel ciclo Lunedì Comedy, il progetto con cui Rai2 prova a rilanciare la serata del lunedì. Si tratta di una puntata unica all’interno di un percorso di quattro appuntamenti, una sperimentazione in un format nuovo in cui Iodice dice di portare sé stesso “in un’altra confezione”.

Il collegamento di De Martino e l’annuncio su Sanremo

Il tono scherzoso con cui ha dato la notizia nasconde una seconda novità. Nella trasmissione arriverà una rivelazione in esclusiva sul Festival della Canzone Italiana: Stefano De Martino si collegherà per sostenere l’amico e collega, anticipando un particolare della prossima edizione. Per Iodice è motivo di soddisfazione:

“Una cosa del genere mi rende orgoglioso”.

Alla prossima edizione della kermesse De Martino parteciperà per la prima volta nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Il cambio di programmazione ha quindi lasciato intatto l’umore di Iodice, che anzi si dice felice. C’è anche chi lo vorrebbe sul palco dell’Ariston e glielo ha fatto notare, ma lui raffredda le ipotesi:

“Io non ci sto proprio pensando, De Martino è un amico e se mi chiama sarei contento, ma non è giusto ipotizzare che io sia lì solo perchè ci conosciamo. Questa narrazione distorta, talvolta, viene cavalcata abilmente da Stefano e il suo team di lavoro che stanno facendo grandi cose e non hanno bisogno di espedienti per arrivare al successo che meritano”.

Insomma, non chiede all’amico di portarlo al Festival, e parla di un “clima strano” attorno alla manifestazione.

PeppyNight torna il 7 dicembre su Canale 21

Qualcosa resta fermo, però. La nuova edizione del PeppyNight prenderà il via il 7 dicembre 2026, sempre su Canale 21, e per vederlo sulla Rai bisognerà aspettare ancora un po’. Iodice sostiene che il PeppyNight vada lasciato così come è nato: per questo sulla seconda rete ha portato uno spettacolo diverso da quello che lo ha reso celebre, senza snaturarsi e mantenendo intatta la propria identità televisiva.

Con De Martino il rapporto è di lunga data, dai tempi di Made in Sud, mentre il nuovo show nasce anche dalle interviste realizzate proprio durante il PeppyNight, apprezzate negli ambienti di Viale Mazzini. Accanto a lui, nella vita, c’è la moglie Elisa, che Iodice definisce la sua bussola. E non esclude che possa arrivare qualche sorpresa all’ultimo momento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI