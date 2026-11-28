Questa sera, sabato 28 novembre, Massimo Gramellini torna su La7 con In Altre Parole, in onda alle 20.30. È l’undicesimo episodio della quarta stagione. La puntata mette al centro i fatti e le storie della settimana attraverso le voci di chi li ha vissuti.

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Del Debbio, Maggioni, Carrisi e Barbarossa tra i protagonisti

Il nome più atteso è quello di Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore, che si siederà davanti a Gramellini per raccontare il suo nuovo libro Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile?. Con lui ci saranno la giornalista e conduttrice Monica Maggioni e lo scrittore Donato Carrisi. Il cantautore Luca Barbarossa, appena uscito con l’album di inediti Pepita e la rivoluzione, converserà con il conduttore nel corso della serata.

Il parterre comprende poi Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, le giornaliste Fiorenza Sarzanini e Milena Gabanelli, lo scrittore Edoardo Nesi e la danzatrice e attivista iraniana Saba Poori, che ha fatto della danza una forma di espressione e di resistenza per i diritti delle donne in Iran.

Il cast fisso e lo spazio della satira

Anche questa settimana Gramellini ritrova il gruppo di collaboratori abituali: Alessandra Sardoni con il suo punto politico, Giovanna Botteri con un racconto di integrazione e accoglienza che parte dalle cucine popolari di Bologna, Saverio Raimondo con la satira e la parolaccia scelta per la settimana, e l’inviato nel multiverso dei social Andrea Nuzzo. A chiudere la puntata sarà il consueto intervento di Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte delle Parole, con la sua parolona e un invito a riflettere insieme su un episodio della contemporaneità.

La regia è affidata a Piergiorgio Camilli. L’appuntamento arriva dopo la puntata che ha visto protagonisti Daniel Pennac e Fabio Volo. I racconti dello stesso Gramellini, come di consueto, aprono e chiudono la serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI