Netflix ha scelto la vigilia di Natale per congedarsi: la sesta stagione di Emily in Paris, con cui la serie si chiude, arriverà sulla piattaforma il 24 dicembre 2026. Insieme alla data sono stati diffusi il primo teaser e la key art.

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Tra la Grecia e Monaco, l’ultima avventura

Il teaser ripercorre in un montaggio tutta la storia di Emily a Parigi, dal primo giorno fino alla scena finale, con la valigia pronta per la partenza dopo l’invito di Gabriel. Stando a quanto anticipa Netflix, il capitolo conclusivo porta la protagonista tra la Grecia e Monaco, e il ricongiungimento con lo chef avviene a bordo di uno yacht. La sinossi ufficiale parla di una nuova fase fatta di ambizione e romanticismo, in cui scelte audaci mettono alla prova le lealtà di Emily e la vita da sogno che ha costruito in Francia.

Le riprese hanno seguito lo stesso itinerario: sono cominciate in Grecia, sono proseguite nel Principato di Monaco e si sono chiuse a Parigi. Nel viaggio Emily ha accanto Mindy, la migliore amica interpretata da Ashley Park.

Sei stagioni tra stereotipi, critiche e grandi ascolti

La serie è partita nel 2020, con Lily Collins nei panni di Emily Cooper, un’americana che si trasferisce a Parigi per lavoro e fatica a trovare il passo con la cultura francese. Su Rotten Tomatoes ha raccolto una media del 63% di gradimento presso la critica e del 48% presso il pubblico, mentre molti spettatori hanno contestato la scarsa consapevolezza culturale della protagonista e il ricorso agli stereotipi francesi. Gli ascolti, però, sono rimasti alti, al punto da farle guadagnare la fama di hate-watch, mentre altri la difendono come guilty pleasure.

La quinta stagione è uscita a dicembre 2025 e si è chiusa a Roma, con la rottura tra Emily e Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini: i due vogliono cose diverse, perché lei intende proseguire la propria vita a Parigi mentre lui punta a vivere a Solitano, il paesino italiano inventato per la serie.

Chi torna davanti alla telecamera

Il materiale è stato presentato lo scorso 10 novembre, in coincidenza con una mostra di costumi allestita al Savannah College of Art and Design, e la pagina francese di Netflix ha accompagnato la key art con una didascalia.

Un dernier au revoir

Confermato il ritorno di Lily Collins, che oltre a interpretare Emily Cooper figura tra i produttori, insieme a Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel) e Bruno Gouery. Nel cast figurano anche Lucien Laviscount (Alfie), Minnie Driver (Princess Jane) e Samuel Arnold (Julien). Alla guida resta Darren Star, showrunner e ideatore, che per questo addio ha promesso il capitolo più grande di sempre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI