La quinta stagione di Doc – Nelle tue mani si farà, e Luca Argentero vestirà ancora i panni di Andrea Fanti. Le riprese sono in programma per l’estate 2027, la messa in onda su Rai 1 è attesa nel 2028: per rivedere il medico sullo schermo ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Luca Argentero resta, la conferma degli autori

La permanenza dell’attore piemontese era tutt’altro che scontata. Nel recente passato in Rai Fiction si era parlato di un congedo progressivo, nato dal desiderio di misurarsi con altro. Poi la conferenza stampa di quest’anno ha chiarito le cose, a cominciare dallo stesso Argentero, che ha spiegato di essere pronto a restare a bordo del progetto. Gli autori, dal canto loro, hanno ribadito che il protagonista rimane.

A sciogliere ogni dubbio sono stati gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Arlanch, interrogato sulla presenza dell’attore nella quinta stagione, ha risposto:

Sì, resta resta

Rispoli ha parlato di ragionamenti ancora in corso: da una parte i desiderata di Argentero, dall’altra nulla di definitivo. La sostanza è che l’attore ha voluto rassicurazioni sulla direzione del racconto, perché Fanti deve continuare a crescere e a sorprendere, altrimenti rischia di perdere centralità rispetto a quanto visto nelle stagioni più recenti. Era stato lui stesso a dire che sarebbe rimasto a patto di avere idee abbastanza forti da giustificare un quinto capitolo.

Riprese nell’estate 2027, in onda nel 2028

La scrittura della nuova stagione è in corso. Il team creativo ha indicato una tabella di marcia precisa: si girerà la prossima estate, quella del 2027, e l’obiettivo dichiarato è arrivare pronti al 2028, anno in cui la serie tornerà sugli schermi di Rai 1. Una data di debutto ufficiale, però, non è ancora stata comunicata.

La quarta stagione si è chiusa giovedì 26 novembre. Il 12 novembre la serie si era presa una pausa per l’incontro Italia-Francia, per poi riprendere la settimana seguente. Nell’attesa molti hanno già cominciato il rewatch su RaiPlay.

Una nuova sfida per Fanti e i medici

Per Fanti si prospetta una sfida nuova, e con lui per tutti i medici. Gli autori assicurano che la serie resterà fedele a se stessa, mentre alcune storie personali saranno inedite. Il trasferimento del personaggio dal Policlinico Ambrosiano al centro di comunità di Levata, del resto, aveva alimentato le voci su un possibile addio di Argentero. Su ambientazioni e composizione completa del cast non sono arrivate indicazioni ufficiali.

È confermata invece la presenza di Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano e di Pierpaolo Spollon in quelli di Riccardo Bonvegna, in un cast corale che comprende anche Marco Rossetti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI