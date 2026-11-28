La quattordicesima stagione de I Delitti del Barlume cambia passo e arriva sotto l’albero: i due nuovi episodi sono attesi per il 21 e il 28 dicembre 2026, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Rispetto al passato recente, quando Pineta si presentava al pubblico all’inizio dell’anno, l’appuntamento arriva in anticipo.

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Un delitto in mare e un mistero dai contorni occulti

Le due puntate s’intitolano In altissimo mare e Il diavolo fa le pentole, una in meno rispetto agli slot della stagione precedente. La prima parte dal cadavere di un imprenditore scoperto sul suo yacht, con sullo sfondo sversamenti in mare difficili da spiegare e una task-force quanto mai improbabile che mette insieme Tassone e la Guardia Costiera. La seconda vira invece verso l’occulto: al centro della vicenda c’è un corpo seppellito sotto un pentacolo capovolto. Intanto, al Barlume, Marchino perde la testa per una ragazza che frequenta una setta evangelica.

Vecchi compagni e volti nuovi

Tornano Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani e Lucia Mascino in quelli della Commissaria Fusco, insieme ai “vecchini” del bar: Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo). Il cast comprende anche Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Paolo Cioni (Marchino), Daniele Marmi (Cioni), Guglielmo Favilla (Govoni), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali), Stefano Fresi (Beppe Battaglia) e Pietro Sermonti (capitano Testa).

Tra le guest star spiccano Massimo Ceccherini, che interpreta Manilo Mannarino, nuovo guardiano del cimitero, e Caterina Guzzanti nei panni di Paola Pasquali, sorella del sindaco Paolo, insieme a Maurizio Lombardi. Paola arriva a Pineta in incognito, dopo essere fuggita da Camisano Vicentino con i cognati alle calcagna, e la sua presenza pesa parecchio nel nuovo intreccio narrativo.

Come nasce la serie e dove vederla

La collection è prodotta da Sky Studios e Palomar (Mediawan), con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, ed è liberamente ispirata ai libri di Marco Malvaldi pubblicati da Sellerio. Alla regia c’è Roan Johnson, che è anche produttore creativo e per il secondo episodio lavora con Marco Teti e Milena Cocozza.

Le due puntate vanno in onda di lunedì, il 21 e il 28 dicembre, e restano disponibili anche on demand per gli abbonati Sky.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI