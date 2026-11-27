Mancano ancora alcuni mesi all’inizio del Festival, ma le prime scelte di Stefano De Martino stanno già definendo il volto di Sanremo 2027. Il conduttore debutta e per la prima volta ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. Con lui arriva una decisione destinata a far discutere: la squadra di Stasera tutto è possibile non salirà sul palco dell’Ariston.

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Nessuna reunion per i compagni del varietà

Il gruppo che negli ultimi anni ha animato il varietà di Rai 2, contribuendo non poco alla popolarità televisiva del conduttore, resterà a casa. La scelta l’aveva raccontata lo stesso De Martino in un’intervista, spiegando di non voler abusare dell’ospitalità che gli è stata offerta:

«Sono già ospite degli italiani, e quando sei ospite a cena non ti puoi portare sette persone. Mi guarderanno e tiferanno da casa perché è giusto così».

Niente reunion, dunque, e niente passerella per i compagni di trasmissione. Oltre a Francesco Paolantoni, restano fuori dalla kermesse anche Biagio Izzo e Giovanni Esposito, gli altri due volti storici del programma. Nessuno di loro aveva rivendicato un posto: l’esclusione nasce dalla decisione del presentatore, non da una richiesta rimasta inascoltata.

Le prime caselle ufficiali del Festival riguardano invece altri nomi. Il Prima Festival andrà ai The Jackal, mentre alla Gialappa’s Band è stato affidato il ControFestival.

Il commento di Paolantoni a Tv Talk

A soffermarsi sulla decisione dell’amico è stato Francesco Paolantoni. Ospite di Tv Talk, l’attore ha commentato la scelta con una battuta:

«Non ci ha voluto».

Subito dopo ha precisato che lui e i colleghi avrebbero voluto raggiungere la Liguria per stargli accanto, pur riconoscendo che la loro presenza avrebbe finito per esporlo alle critiche:

«In realtà, volevamo andare per sostenerlo psicologicamente, nostro fratello Stefano, però mi rendo conto che sarebbe stato massacrato dalle critiche, per cui gli saremo vicini da lontano».

Fin dall’inizio, ha aggiunto, il gruppo lo ha incoraggiato a concentrarsi sulla nuova avventura senza pensare a loro:

«Noi gli abbiamo detto dall’inizio: non ti preoccupare, tifiamo per te, devi fare un buon Sanremo dimenticando che ci potremmo essere anche noi».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI