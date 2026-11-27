Questa sera, venerdì 27 novembre alle 21.25, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una serata che mette insieme casi riaperti, inchieste parallele e testimonianze dirette.

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Il caso Garlasco

Si parte dal delitto di Garlasco. In studio c’è Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri: il 13 agosto 2007 fu tra i primi a entrare nella villetta di via Pascoli e a documentare la scena con le sue fotografie. Intanto prosegue l’indagine parallela per presunta corruzione, che potrebbe avere conseguenze sulla posizione di Andrea Sempio. Ne parlano gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati.

La testimonianza di Franco Tramontano

Durante la puntata si ascolta anche Franco Tramontano, papà di Giulia, la giovane uccisa a Senago nel maggio del 2023 quando era incinta al settimo mese di Thiago. Il suo racconto arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Yara Gambirasio, la ricina e Pamela Genini

Il programma passa poi all’omicidio di Yara Gambirasio e alle iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. Ne discutono l’avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra.

L’ultima parte della serata riguarda gli aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate dalla ricina e su Pamela Genini. Insieme ai protagonisti delle varie vicende, in studio siedono Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI