Netflix ha acquisito The Melody Of Love e lo porta negli Stati Uniti e nel resto del mondo sulla propria piattaforma il 29 novembre. Il drama fantasy cinese conta 40 episodi e ha come protagonisti Li Yitong e Chen Xinhai.

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Una storia di musica e spiriti musicali

La serie nasce da un manhua, Gu Le Feng Hua Lu di Aimo, e viene presentata come il primo drama mitologico cinese costruito sugli antichi strumenti musicali trasformati in persone: ogni personaggio è legato a uno strumento della tradizione. A produrla è Stellar Pictures, la stessa società cinese di Love Between Fairy and Devil e Love Game in Eastern Fantasy, entrambe già disponibili su Netflix.

Nel mondo immaginario della storia, i musicisti del Regno di Yushang convivono con spiriti musicali capaci di trasformarsi in strumenti. Alcuni spiriti ribelli fuggono e fondano il Regno di Siyou, e da un secolo i due regni si combattono per l’antico spartito divino Feng Hua Lu. Li Yitong interpreta Yue Yangyang, la musicista più forte, mentre Chen Xinhai è Shao Yi, uno spirito del guqin che ha perso la memoria. Nemici giurati, diventano alleati per proteggere il regno e mettersi sulle tracce dei Dodici Spiriti Musicali Sacri. Lei vuole difendere la propria setta, lui recuperare i ricordi, e collaborando si avvicinano, finché un malinteso crea una frattura tra loro.

La regia è di Zhao Yilong, che lavora sulle sceneggiature di Miu Wenjing, con Blueport Pictures come coproduttrice. Accanto ai due protagonisti recitano Guo Junchen, Rao Jiadi, Chen Zhiyan, Li Gengyun, He Luoluo, Xiao Yan, Gu Zicheng e Yang Shize.

Il debutto simultaneo in Cina e nel mondo

L’uscita sulla piattaforma americana coincide con la prima nazionale cinese, prevista sempre per il 29 novembre su Hunan Satellite TV, Tencent Video e Mango TV. L’acquisizione di Netflix copre gli Stati Uniti e molte altre regioni, ma a livello internazionale non è esclusiva: la serie sarà visibile anche su WeTV, il servizio di streaming internazionale di Tencent, e su Viki, di proprietà di Rakuten, in territori selezionati.

In patria l’attesa è alta: l’annuncio dell’uscita ha totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su Douyin, la versione cinese di TikTok. Non è ancora stato confermato quanti episodi usciranno per volta sulla piattaforma, ma l’ipotesi è che i nuovi arrivino a blocchi, seguendo la messa in onda cinese.

Le ambizioni di Stellar Pictures

Wang Yixu, fondatore e presidente di Stellar Pictures, ha spiegato così la direzione scelta dalla società:

Negli ultimi anni abbiamo visto le nostre storie trovare pubblico in mercati che una volta non conoscevano il fantasy cinese. Con The Melody of Love volevamo esplorare una direzione creativa diversa, attraverso le tradizioni musicali cinesi. Speriamo che sempre più storie cinesi come questa possano viaggiare oltre i confini ed essere viste e amate dal pubblico di tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI