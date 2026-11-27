Luna lascia il carcere e sconta gli arresti domiciliari in casa Spencer, tenuta lontana dagli occhi dei Forrester e degli altri figli di Bill. Questo è il filo che attraversa le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 28 novembre al 4 dicembre, da lunedì a sabato alle 13.50.

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Una seconda possibilità per Luna, lontano da tutti

Bill cede alle insistenze di Luna, aggredita ogni giorno dalle compagne di detenzione: lei teme per la propria incolumità e chiede una misura più leggera. Arrivano così gli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico al polso, e nessuno degli altri figli di Bill viene informato della decisione. Convinto che la giovane si sia davvero pentita, Spencer le offre un tetto: può restare a casa sua, a una condizione. Deve tacere a tutti dove si trova e sparire dalla vista quando arrivano visite.

La scelta ha un peso preciso. Luna è stata arrestata per l’omicidio di due uomini e per il rapimento di Steffy, quindi la sua presenza tra le mura di casa Spencer non potrebbe che inquietare i Forrester, oltre che i figli dello stesso Bill. Da qui l’obbligo di silenzio, che però regge solo finché qualcuno non varca la porta.

Will ed Electra in visita, Luna ascolta dalle scale

Succede proprio questo quando si presentano Will e la fidanzata Electra, ancora provati dall’incubo vissuto con Remy, che perseguitava la ragazza diffondendo false foto intime di lei. Bill ascolta la loro storia sconvolto e spera con tutte le sue forze che Luna non si faccia vedere. La giovane, invece, è già sulle scale e segue la conversazione senza perdere una parola.

Questo lascia temere il peggio, perché Luna sembra pronta a violare di nuovo le regole e a manipolare l’uomo che l’ha accolta, mettendo a rischio la fiducia che ha appena conquistato. Will, dal canto suo, non sospetta nulla: se scoprisse che il padre tiene in casa la donna arrestata per l’omicidio di due uomini e per il rapimento di Steffy, la reazione sarebbe tutt’altro che tranquilla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI