Un dettaglio finito sotto i riflettori ha trasformato l’emozione di Irama in una gaffe. Nel sesto Live di X Factor, andato in onda giovedì 26 novembre, il giudice ha introdotto l’esibizione di Patrizia Napolano con la voce rotta, ma il foglio che teneva in mano raccontava qualcosa di diverso da ciò che sembrava.

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Il foglio inquadrato dalle telecamere

Irama ha raccontato di aver preparato un discorso di presentazione e di non essere riuscito a pronunciarlo per la commozione, prima di lasciare la parola alla concorrente. Le telecamere hanno poi inquadrato proprio quel foglio, e il testo che vi si legge è esattamente il discorso andato in onda pochi istanti prima.

Allora ragazzi un disastro, per una volta che mi sono preparato un discorso e l’ho studiato, niente… ho sta clip e mi sono emozionato

Tutto era cominciato con la clip che anticipava l’esibizione della Napolano, con un videomessaggio del nonno che le augurava buona fortuna. Con la voce rotta, il giudice le ha detto che è fortunata ad avere un nonno che la sostiene e che quella fortuna la vorrebbe anche lui.

Il legame con la nonna e la canzone dedicata

Qualcuno parla di emozione “decisa a tavolino” e già messa in conto, ma a chi ricorda il rapporto che il cantante ha sempre raccontato di avere con la nonna Adri è apparsa comunque autentica. La nonna non c’è più, e la data della sua morte non è mai stata resa nota. A lei è legato ‘Ovunque sarai’, il brano portato al Festival di Sanremo 2022.

Lo screenshot che ha fatto discutere

Nelle ore successive lo scatto con il foglio in mano ha iniziato a girare su X, alimentando le interpretazioni più maliziose sulla scena. La lettura del caso è però più articolata: Paola Costa, capo progetto del programma, ha spiegato che i giudici non seguono alcun copione e che preparare gli interventi introduttivi rientra nella normalità.

Esiste poi una lettura più prudente, che invita a non trarre conclusioni affrettate: un testo scritto in anticipo non dimostra da solo che la commozione fosse costruita. Irama potrebbe aver annotato poche righe soltanto per non perdere il filo su un tema profondamente personale, e poi essersi comunque lasciato prendere dall’emozione davanti alla clip del nonno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI