Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer di È colpa nostra – Londra, il capitolo che chiude l’adattamento britannico della saga, e ha annunciato la data di arrivo sulla piattaforma: il 22 gennaio 2027. Asha Banks e Matthew Broome torneranno nei panni dei due protagonisti.

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Il teaser e la data d’uscita

Il filmato, molto breve, anticipa una fase delicata per la coppia, alle prese con le conseguenze della rottura raccontata nel capitolo precedente. Con il teaser sono state diffuse anche nuove immagini, e la distribuzione è annunciata in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Nick e Noah si ritrovano a un matrimonio

I due si sono separati in modo doloroso. Noah si è trasferita in Spagna per provare a non pensare più a Nick, che dal canto suo si è buttato a capofitto nel lavoro. A riportarli uno davanti all’altra è il matrimonio di Lion e Jenna, un appuntamento che fa riemergere un sentimento mai davvero archiviato e li costringe a fare i conti con quello che resta.

Nick e Noah hanno preso strade diverse dopo una conclusione straziante che li ha lasciati a pezzi. Noah si è trasferita in Spagna per cercare di non pensare a Nick, mentre Nick si è immerso completamente nel lavoro. Quando sono costretti a ritrovarsi al matrimonio di Lion e Jenna, l’amore che hanno continuato a provare l’uno per l’altra riaffiora con tutta la sua forza. Non hanno altra scelta che affrontare la realtà. Dopo tutto quello che hanno passato, un futuro insieme è davvero impossibile oppure il loro amore è più forte di qualsiasi ostacolo abbiano incontrato?

Il capitolo conclusivo poggia proprio su questa distanza e sulla possibilità di ricominciare, e ha il compito di sciogliere il nodo lasciato aperto dai film precedenti. Affidare di nuovo i ruoli a Banks e Broome mantiene la continuità con gli episodi già visti e porta a compimento il percorso dei personaggi senza spostare l’attenzione su altri punti di vista.

Regia, produzione e cast

Dietro la macchina da presa c’è una novità: la regia è firmata da Chanya Button, mentre i due film precedenti erano stati diretti da Dani Girdwood e Charlotte Fassler. Le due registe precedenti restano coinvolte come produttrici esecutive accanto a Kari Hatfield, mentre la produzione è affidata a Ben Pugh ed Erica Steinberg di 42. La sceneggiatura è di Catherine Steadman e Bella Heesom.

Accanto ai due protagonisti il cast comprende Eve Macklin, Ray Fearon, Enva Lewis, Kerim Hassan, Louisa Binder, Joel Nankervis, Hamish Frew, John Hewson e Christina Cole.

Il progetto prosegue la collaborazione tra Prime Video e Mercedes Ron, l’universo narrativo noto come The House of Ron, arrivato a questo adattamento dopo il successo della trilogia Culpables. Il capitolo precedente, Your Fault: London, è uscito sulla piattaforma il 17 giugno 2026: le riprese dei due film si sono svolte back-to-back, subito dopo la fine di quelle del secondo episodio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI