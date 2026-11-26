Cinque giorni e World War II: Behind Enemy Lines sarà su Netflix. La docuserie esce il 2 dicembre con tutti e quattro gli episodi disponibili subito, e a narrarla è la voce di Josh Brolin. Il racconto segue i soldati americani della 101ª Divisione Aviotrasportata, dallo sbarco in Normandia alla vittoria in Europa.

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Dalla Normandia al giorno della vittoria

La serie ricostruisce le battaglie, le missioni segrete e le perdite della 101ª nell’Europa occupata dai nazisti. Parte dal giugno del 1944, con gli sbarchi in Normandia, e arriva al maggio del 1945, quando in Europa la guerra finì. Molti conoscono questa vicenda grazie a Band of Brothers, e qui ne trovano la versione reale: gli stessi reparti, gli stessi uomini, gli stessi giorni.

C’è anche uno sguardo che di rado trova spazio in racconti simili. La docuserie mostra infatti i paracadutisti tedeschi che difendevano la Normandia prima che le truppe alleate arrivassero dal mare, un punto di vista inconsueto per questo tipo di produzione.

Archivi restaurati e colorizzati

La base è il filmato d’archivio, riportato alla qualità più alta e colorizzato, con un lavoro che ricorda quello fatto da Peter Jackson sulle immagini della Prima guerra mondiale, portate al colore e al 3D. Molto di quel girato non era mai stato visto prima, e il racconto si appoggia anche alle testimonianze dirette di chi ha vissuto quei mesi.

Chi c’è dietro la serie

La produzione è di 72 Films, la stessa società di World War II: From the Frontlines, la docuserie in sei episodi narrata da John Boyega che nel 2024 ha portato a casa due Emmy. Torna alla regia Rob Coldstream, che in precedenza aveva firmato documentari come The Plane That Saved Britain e North Korea: Inside the Mind of a Dictator. David Glover e Mark Raphael sono i produttori esecutivi, Caroline Marsden la produttrice. Il formato è di quattro episodi da 45 minuti.

From the Frontlines attraversava diversi paesi e metteva a confronto i due schieramenti, mentre qui il campo si restringe ai militari statunitensi della 101ª. Brolin, presentato nella sinossi ufficiale come attore candidato all’Oscar, presta la voce dopo aver lavorato nei film di Dune diretti da Denis Villeneuve, a otto anni da Sicario: Day of the Soldado.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI