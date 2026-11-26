Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 30 novembre al 4 dicembre ci sono due fronti caldi: la tregua per l’appartamento di Palazzo Palladini tra Alberto, Silvia e Michele, e le conseguenze giudiziarie della confessione di Marina sulla morte di Stefano Mori.

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La tregua tra Alberto, Silvia e Michele

Alberto torna a Palazzo Palladini deciso a far valere i diritti sull’appartamento che ha comprato. Il contratto d’affitto di Silvia e Michele è ormai scaduto, e lui chiede a Renato che i due lascino subito la casa. La coppia si prepara quindi al primo giorno da occupanti abusivi della propria casa, con una visita inattesa pronta a coglierla di sorpresa. A cambiare il clima è l’intervento di Niko, il giovane Poggi: la sua mediazione ammorbidisce la posizione dell’avvocato, che lascia affiorare un lato inatteso del suo carattere e concede alla coppia un po’ di respiro. Nel frattempo Renato trova conforto nell’appoggio sincero e premuroso del ragazzo.

I nuovi risvolti giudiziari per Marina

Marina è tormentata dai sensi di colpa e continua a sperare che Roberto scelga di difendere lei e il loro legame. La confessione fatta a Roberto Ferri ha però effetti devastanti: sconvolge gli equilibri di lui, degli abitanti di Palazzo Palladini e di chiunque sia coinvolto nella vicenda. Il diretto interessato vive momenti di forte preoccupazione, mentre la posizione della donna si fa sempre più difficile, fino a farle maturare un proposito drammatico. Uno spiraglio arriva invece sul fronte giudiziario, dove la PM Cimmino finisce per dare credito alla sua versione sulla morte di Stefano Mori. Anche Cristina attraversa una fase dolorosa, segnata dalle voci e dalle cattiverie degli ex compagni e dei nuovi studenti, mentre Greta non sopporta più la condizione di reclusa in cui vive.

Giulia, Luca e il destino di Diablo

Giulia e Luca trovano finalmente una soluzione alla questione dell’officiante, anche se un equivoco rischia di provocare un imbarazzante incidente diplomatico. Per rimediare al pasticcio combinato dal compagno, Giulia studia un’alternativa che non lo deluda e accontenti tutti. C’è poi la vicenda di Diablo: Guido sa che il cagnolone non può più restare a Palazzo e deve confrontarsi di nuovo con Troncone. Ottenuta la firma di Lello, necessaria ad avviare l’iter di adottabilità, per lui e Mariella arriva il momento più duro, quello di separarsi dall’animale. Proprio quando sembrano pronti a salutarlo, un sogno inatteso e una telefonata a sorpresa rimettono tutto in discussione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI